Der tschechische Präsident Vaclav Klaus hat den Lissabon-Vertrag unterzeichnet. Dies gab der als EU-kritisch bekannte Klaus am Nachmittag in Prag bekannt. Mit der Ratifizierung durch Tschechien kann der Lissabon-Vertrag wie von der EU gewünscht zum 1. Dezember europaweit in Kraft treten. Er soll den Nizza-Vertrag als bisherige Rechtsgrundlage der EU ersetzen.

Am Vormittag hatte das Verfassungsgericht in Brno (Brünn) den EU-Reformvertrag bereits für vereinbar mit tschechischem Recht erklärt. Eine Gruppe von 17 EU-kritischen Senatsabgeordneten hatte versucht, den Vertrag juristisch zu stoppen. Am vergangenen Dienstag hatte das Gericht die Beschwerdeführer sowie Vertreter von Regierung, Senat und Präsidentenamt gehört. Beobachter rechneten bereits im Vorfeld damit, dass die Beschwerde der EU-Kritiker abgewiesen wird.

Klaus hatte zuletzt für Tschechien ein Aussetzen der EU-Grundrechtecharta durchgesetzt, um sein Land vor Rückgabeforderungen von Vertriebenen zu schützen. Polen und Großbritannien hatten zuvor ähnliche Ausnahmen für die dem Lissabon-Vertrag angehängte Charta erreicht. Klaus wollte mit seinen Einwänden die umstrittenen Benes-Dekrete, auf deren Grundlage Hunderttausende Deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben und enteignet wurden, juristisch absichern.

EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso begrüßte die Ratifizierung des Vertrags. "Es ist jetzt völlig klar, dass der Lissabonner Vertrag bald in Kraft treten wird", sagte Barroso am Rande des EU-USA Gipfels in Washington. Der Weg sei nun frei für die Beratungen über den ersten ständigen EU-Ratspräsidenten und den "Außenminister" der Europäischen Union. Barroso kündigte auch an, mit der Benennung der neuen Kommission zu beginnen.

Der britische Premierminister Gordon Brown sprach von einem "wichtigen und historischen Schritt für ganz Europa". "Heute blickt Europa nach vorne und legt jahrelange Diskussionen über seine Institutionen bei." Nun könnten die wichtigen Fragen wie Sicherheit, Klimawandel, Jobs und Wachstum gemeinsam angegangen werden.

Mit dem Lissabon-Vertrag sollen die EU-Institutionen nach der Erweiterung auf 27 Mitgliedstaaten demokratischer und effizienter werden. Dazu werden zwei neue Spitzenpositionen geschaffen. Erstmals soll ein auf zweieinhalb Jahre gewählter EU-Ratspräsident die Arbeit der alle sechs Monate rotierenden Präsidentschaften der EU-Regierungen verstetigen. Der Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik herrscht künftig über alle außenpolitischen Handlungsfelder der EU. Über die Besetzung der beiden Posten wird ein Sondergipfel voraussichtlich kommende Woche entscheiden.