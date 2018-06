Der lateinische Patriarch von Jerusalem, Fouad Twal, hat zur Einigkeit der "verfeindeten Brüder" im Nahen Osten aufgerufen. Twal sagte am Heiligabend in der Geburtskirche in Bethlehem: "Wir sind dieser Situation so müde, wir sind müde, zu warten, und wir sind der Reden und Versprechen müde, der Vorträge, der Wartezeiten und Verhandlungen". Der 69-jährige Geistliche sprach sich auch für das Ende der israelischen Blockade des Gazastreifens auf. An der Messe nahmen auch der Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und der palästinensische Ministerpräsident Salam Fajad teil.

Twal forderte die Gläubigen in der ganzen Welt auf, für das Heilige Land zu beten, das "leidet und hofft". Es verdiene aber nur dann, heilig genannt zu werden, wenn in ihm Freiheit, Gerechtigkeit, Liebe, Versöhnung, Frieden und Sicherheit wohnten.

Twal sagte weiter: "Der Friede, den wir erbitten, unterscheidet sich vom Frieden, den die Welt uns verspricht und gibt. Der Friede, den die Welt uns gibt, ist auf Kraft und Gewalt gegründet. Wir suchen den Frieden, der auf Gerechtigkeit und menschlicher Würde gegründet ist."

An den Weihnachtsfeierlichkeiten in Bethlehem nahmen Tausende von Gläubigen teil. Als Geburtsort von Jesu Christi ist die Stadt den Christen heilig. Am Nachmittag zog die traditionelle Weihnachtsprozession aus Jerusalem ein. Pfadfinder-Fanfarenzügen begleiteten die Kirchenrepräsentanten unter Leitung Twals nach ihrer Ankunft bis zum Krippenplatz vor der Geburtskirche. Dort wurden die Geistlichen von Gläubigen und Besuchern feierlich empfangen.

Bethlehem ist teilweise durch eine Mauer von Israel getrennt, die Reise dorthin ist mitunter mühsam. Israel erlaubte am Donnerstag 420 Christen die Ausreise aus dem Gazastreifen, damit diese an den Feierlichkeiten in Bethlehem teilnehmen konnten. Von den insgesamt 1,5 Millionen Einwohnern des Gazastreifens sind etwa 3000 Christen. Israel hat jedoch aus Sicherheitsgründen nur Gläubigen im Alter von unter 18 und über 35 Jahren Ausreisegenehmigungen erteilt.

Während der Weihnachtsfeierlichkeiten wurde ein jüdischer Siedler getötet. Der palästinensischen Nachrichtenagentur Maan zufolge wurde der Vater von sieben Kindern erschossen, als er in seinem Wagen in der Nähe der Stadt Nablus im Westjordanland unterwegs war. Eine militante Palästinenserorganisation, die den Al-Aksa-Brigaden nahestehen soll, habe sich zu dem Anschlag bekannt.