Der oppositionelle Sozialdemokrat Ivo Josipovic wird neuer Präsident Kroatiens. Das berichteten die beiden kroatischen Fernsehsender Nova TV und RTL auf der Basis von Nachwahlbefragungen. Der 52-jährige Jura- und Musikprofessor habe demnach bei der Stichwahl knapp 64,6 Prozent der abgegebenen Stimmen erreicht. Sein Herausforderer, der langjährige Zagreber Bürgermeister Milan Bandic (54), kam auf 35,3 Prozent.

In der Stichwahl stellten sich Ivo Josipovic und Milan Bandic dem Votum der 4,5 Millionen Wahlberechtigten gestellt. Bandic wird von der mächtigen katholischen Kirche und dem konservativ-nationalistischen Lager unterstützt. Wie schon in der ersten Runde, war das Interesse der Wähler jedoch gering.

Nur 12,6 Prozent der Stimmberechtigten seien bis elf Uhr auch zur Wahl gegangen, berichtete die staatliche Wahlkommission am Mittag in Zagreb. Das waren zwar zwei Prozent mehr als im ersten Durchgang vor zwei Wochen. Doch damals hatte es mit 44 Prozent einen Minusrekord gegeben. Josipovic hatte diese Abstimmung klar vor Bandic gewonnen, der Vertreter der Regierungspartei HDZ, Andrija Hebrang, war als Dritter ausgeschieden.

Josipovic will die grassierende Korruption im Land bekämpfen. Er wolle gegen die zwielichtigen Unternehmer vorgehen, die während des Bürgerkrieges (1991-1995) mit windigen Geschäften in dem eigentlich armen Land unvorstellbar reich geworden waren. Bandic will eine breite Massenbewegung unter seiner Führung ohne Parteien ins Leben rufen. Er wird vor allem von den nationalistischen Auslandskroaten im benachbarten Bosnien-Herzegowina unterstützt, die ebenfalls wählen dürfen.

Die private kroatische Wahlbeobachtergruppe GONG bewertete den Wahlverlauf als ruhig und weitgehend störungsfrei. Es habe jedoch zahlreiche Einzelbeschwerden gegeben. So habe die katholische Kirche an die sonntäglichen Messebesucher Handzettel mit einer Wahlempfehlung verteilt. Auch hätten Priester für einen der beiden Kandidaten geworben.