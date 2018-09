Nach der Londoner Afghanistan-Konferenz wirbt Außenminister Guido Westerwelle nun um die innenpolitische Unterstützung für die neue Strategie der Bundesregierung, die er voraussichtlich am 10. Februar in einer Regierungserklärung im Bundestag vorstellen will. "Wir haben jetzt eine neue Strategie, die die Chance auf einen Erfolg hat, und wir werden dafür arbeiten, dass sie auch diesen Erfolg hat", sagte er der Süddeutschen Zeitung.

Westerwelle rief die Parteien im Bundestag dazu auf, ein neues Mandat für den Einsatz der Bundeswehr mitzutragen. "Ich möchte, dass möglichst viele in der Opposition mitmachen." Er hoffe, dass "SPD und Grüne bei dem bleiben, was sie selbst in der Regierung gesagt haben". Er möchte die beiden Parteien "herzlich bitten, sich nicht ihrer Verantwortung zu entziehen und sich mit vorgeschobenen Gründen einen schlanken Fuß zu machen". Voraussichtlich am 10. Februar werde er im Bundestag eine Regierungserklärung abgeben.

Eine Feilscherei um Kernpunkte der neuen Linie lehnt Westerwelle ab. Er werde die Meinungen der Fraktionen erbitten, sagte der FDP-Chef. Die Kernpunkte aber, die die 70 Staaten in London verabschiedet hätten, "die kann, will und werde ich nicht ändern", so Westerwelle. Er könne sich "nicht an parteipolitische Manöver von Oppositionsparteien fesseln". Im Übrigen seien ja auch Elemente des SPD-Konzepts, etwa über den Umgang mit Mitläufern, in das neue Mandat mit eingeflossen.



Die Regierung hatte angekündigt, die Truppen-Obergrenze in Afghanistan von 4500 auf 5350 erhöhen zu wollen. Diese Zahl entspreche dem, was "sinnvoll und nötig" sei, sagte Westerwelle. Der Außenminister bekannte sich zum Ziel, den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan 2011 zu beginnen. Er lehnte es aber ab, hierfür eine Garantie abzugeben. Er habe nicht die Absicht, den angestrebten Termin "aus innenpolitischen Gründen pathetisch aufzuladen".

Bereits unmittelbar nach Ende der Afghanistan-Konferenz gab es Zustimmung aus den Reihen der Opposition. Der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold merkte zwar an, dass die Bundesregierung letztlich nur das nachvollzogen habe, was die Staatengemeinschaft seit einem halben Jahr diskutiere. Er nannte es aber "richtig, mehr Polizisten, mehr afghanische Soldaten auszubilden". Dies gebiete die "sehr ernste Sicherheitslage in vielen Distrikten", die nur verbessert werden könnte, "wenn die Afghanen selbst in der Lage seien, mit ihren Problemen umzugehen".

Auch der Grünen-Bundestagsabgeordnete Tom Koenigs wies darauf hin, dass der Strategiewechsel vom Militärischen zum Zivilen von der Regierung in Washington und nicht etwa von der schwarz-gelben Koalition eingeläutet worden sei. Gleichwohl sei dieser Wechsel richtig. Der ehemalige UN-Sondergesandte für Afghanistan sagte aber auch, die verstärkten Truppen dürften "ausschließlich zum Schutz der Zivilbevölkerung" eingesetzt werden.



In London hatten die afghanische Regierung und ihre Nato-Partner ein gemeinsames Vorgehen beschlossen, um acht Jahre nach dem Sturz des Talibanregimes endlich Frieden ins zerrüttete Afghanistan zu bringen und den Abzug der internationalen Truppen einzuleiten. Westerwelle sagte, es gebe keine Erfolgsgarantie. Der alte Weg sei aber zum Scheitern verurteilt.