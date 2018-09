Der Mord an Mahmud al-Mabhuh, eines führenden Funktionärs der palästinensischen Hamas, beschäftigt nun auch die Kölner Staatsanwaltschaft. In Köln soll sich einer der mutmaßlichen Mörder mit gefälschter Identität einen Pass erschlichen haben. Im Frühsommer 2009 habe ein Mann namens Michael Bodenheimer den Pass beantragt. Er habe einen israelischen Pass von 2008 sowie die Heiratsurkunde seiner Eltern vorgelegt. Seine Familie habe deutsche Wurzeln, sie sei von den Nationalsozialisten verfolgt worden. Mit dem Pass reiste am 19. Januar einer der mutmaßlichen Mossad-Agenten nach Dubai ein.

In Köln lebt nach Spiegel-Recherchen unter der angegebenen Adresse kein Mann dieses Namens. Dagegen ist im israelischen Telefonbuch ein Michael Bodenheimer verzeichnet. Es handelt sich um einen Rabbiner aus dem Tel Aviver Vorort Bnei Brak. Der Mann wies jegliche Beteiligung an der Affäre zurück. Bodenheimer sagte der israelischen Zeitung Maariv, er habe niemals einen deutschen Pass beantragt. "Es ist wahr, dass meine Eltern in Deutschland geboren wurden, aber ich bin in den USA geboren und dort habe ich meinen Pass her", sagte Bodenheimer, der auch Leiter einer Religionsschule in der jüdischen Siedlung Kiriat Sefer im Westjordanland ist.

Israels stellvertretender Außenminister Danny Ayalon vertrat am Wochenende derweil die Auffassung, die diplomatischen Beziehungen zwischen seinem Land und seinen europäischen Verbündeten blieben trotz des Falles solide: "Ich sehe keine Krise in den Beziehungen zu unseren europäischen Verbündeten voraus." Zugleich bekräftigte er, es gebe keinerlei Hinweise auf eine Verstrickung seines Landes in die Mordaktion. Über den Mordfall wollen mehrere Außenminister der EU am Montag am Rande eines Treffens in Brüssel mit dem israelischen Außenminister Avigdor Lieberman sprechen. Im Kreis der EU-Außenminister steht der Mord zwar nicht offiziell auf der Tagesordnung, doch könne keineswegs ausgeschlossen werden, dass darüber geredet werde, hieß es.

Die britische Sunday Times berichtete unterdessen, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu höchstpersönlich habe den Mord genehmigt. Der Premier habe sich dazu Anfang Januar mit dem Mossad-Chef Meir Dagan getroffen. Bei der Einsatzbesprechung seien auch Mitglieder des Mordkommandos dabei gewesen. Die Zeitung Gulf News schrieb unter Berufung auf Dubais Polizeichef Dahi Chalfan Tamimi, in den Mord sei auch ein Mitglied der Hamas verwickelt gewesen. Der Palästinenser habe Informationen über Al-Mabhuhs Aufenthaltsort an die Killer weitergegeben und bei der Verschwörung eine "bedeutende Rolle" gespielt.

Das Außenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), zu denen Dubai gehört, hat die Botschafter der europäischen Staaten einbestellt, aus denen sich die Mörder des Hamas-Funktionärs Mahmud al-Mabhuh Pässe beschafft hatten. Die Reisedokumente und Mobilfunkkarten der elf Angehörigen des Mordkomplotts stammen nach Erkenntnissen der Polizei in Dubai aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Österreich und Irland.

Die staatliche Nachrichtenagentur der Emirate, WAM, meldete, der Staatsminister im Außenministerium, Anwas Kurkasch, habe den Diplomaten am Sonntag in Abu Dhabi erklärt, es sei sehr bedauerlich, dass es den Mördern gelungen sei, sich Pässe aus Staaten zu beschaffen, zu denen die VAE freundschaftliche Beziehungen unterhielten, weshalb die Bürger dieser EU-Staaten ohne Visum einreisen dürfen. Für die Regierung der Emirate sei es enorm wichtig, dass die Täter vor Gericht gestellt würden. Deshalb hofften sie weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit den Europäern, um die Ermittlungen voranzutreiben.

Mabhuh, der von Israel unter anderem für die Entführung und Ermordung zweier israelischer Soldaten verantwortlich gemacht wird, wurde am 20. Januar in einem Luxushotel in Dubai ermordet aufgefunden. Die internationale Polizeibehörde Interpol leitete eine Fahndung nach elf Verdächtigen ein, die kurz vor der Tat mit britischen, irischen sowie einem deutschen und einen französischen Pass eingereist waren. Die Polizei des Golfemirats forderte einen Haftbefehl gegen Mossad-Chef Meir Dagan. Israel weist die Anschuldigungen zurück.