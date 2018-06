Inhalt Seite 1 — Ein Ex-Guantánamo-Häftling kämpft für seine Leidensgenossen Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Sie nannten ihn Terrorist. Sie riefen ihn Killer. Sie hielten ihn für einen Feind Amerikas, stempelten ihn als "illegalen Kämpfer" ab. Sie, das sind die amerikanischen Soldaten, die Moazzam Begg im US-Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba in einen Käfig sperrten. Das sind die Wärter, die ihm drei Jahre lang die Freiheit raubten. Das sind die Geheimdienstler, die ihm, den Unschuldigen, drohten, seiner Familie das Gleiche anzutun wie ihm.

Er könnte sie alle hassen. Doch Moazzam Begg hat ihnen vergeben. Der Gefangene, der den Uniformierten völlig ausgeliefert war, lud seine früheren Bewacher zu sich nach Hause ins englische Birmingham ein. Er stellte ihnen seine Frau und die drei Kinder vor, die er jahrelang nicht sehen durfte. Er zeigte ihnen, dass er und und viele andere Guantánamo-Gefangene keine Bestien, sondern Opfer sind. Opfer im Krieg gegen den Terror.

2002 wurde der Brite Moazzam Begg in Pakistan festgenommen. Er hatte in Afghanistan ein Hilfsprojekt seiner Familie geleitet und war dann vor dem Krieg nach Islamabad geflohen. Dort schwärzte ihn jemand beim Geheimdienst an. Behauptete, Begg sei Islamist. Die pakistanischen Sicherheitsbehörden prüften die Angabe nicht. Sie übergaben ihn an die Amerikaner. Agenten inhaftierten ihn in einem US-Geheimgefängnis in Kandahar. Von dort wurde er später in das berüchtigte Lager Bagram im Osten Afghanistans gebracht. Die Wärter sperrten ihn in einem Container ohne Fenster ein, verhörten und folterten ihn. Belastende Hinweise fanden die Sicherheitsdienste keine.

Ich wusste jahrelang nicht, ob ich meine Familie jemals wiedersehe Moazzam Begg

Dennoch transportierten ihn amerikanische Soldaten zum US-Stützpunkt Guantánamo auf Kuba. Dort unterhalten die USA ein Gefangenenlager, in dem amerikanische Bürgerrechte nicht gelten. Dort werden Häftlinge festgehalten, die nie angeklagt oder verurteilt wurden, die nie vor einem ordentlichen Gericht standen. "Ich wusste jahrelang nicht, ob ich meine Familie jemals wiedersehe", sagt Begg. "Ich befürchtete, hingerichtet zu werden oder noch Jahrzehnte in der Zelle verbringen zu müssen." Bis 2005 war Moazzam Begg einer Gefangener in Guantánamo, dann wurde er an Großbritannien überstellt und freigelassen.

Die ersten Haare im Vollbart des 42-Jährigen werden grau. Er hat drei Jahre seines Lebens wegen Guantánamo verloren. Andere Gefangene, die mit ihm eingeliefert wurden, sitzen dort immer noch in den Drahtkäfigen. Um ihnen zu helfen, hat Begg gemeinsam mit weiteren ehemaligen Guantánamo-Häftlingen die Organisation Cage Prisoners (Käfiggefangene) gegründet. Sie kämpfen dafür, dass die Gefangenen nicht mehr als Terroristen gesehen werden.

US-Präsident Barack Obama hatte auch diese Opfer der amerikanischen Anti-Terror-Politik vor Augen, als er an seinem zweiten Tag im Amt eine Anweisung unterschrieb, das Gefangenenlager Guantánamo innerhalb eines Jahres zu schließen. Dies hätte spätestens bis zum 22. Januar 2010 geschehen sollen. Doch Obama versprach mehr, als er halten konnte. Er verbot zwar Folterpraktiken wie das Water-Boarding, das simulierte Ertränken der Inhaftierten. Er kündigte an, Geheimgefängnisse zu schließen. Und die Gefangenen von Guantánamo sollten entweder vor Gericht gestellt oder entlassen werden. Doch gerade das gestaltete sich als schwierig. Zu groß waren die innenpolitischen Widerstände in den USA. Und so besteht Guantánamo fort. Nach Angaben von amnesty international werden dort noch immer 192 Menschen festgehalten.

Wenn Moazzam Begg von Guantánamo erzählt, werden seine Gesichtszüge starr. Er sackt ein wenig zusammen und spricht doch völlig klar. Moazzam Begg will eine Botschaft an die Welt richten. Nun wirbt er in Berlin für seine Mission.

Unterstützt wird er dabei von amnesty international. Die Menschenrechtsorganisation setzt sich seit Jahren für die Schließung von Guantánamo ein. amnesty unterstützt die Europa-Tour von Begg, der von seinen Anwälten Zachary Katznelson und Sophie Weller begleitet wird. Beide Juristen arbeiten für Organisationen, die Guantánamo-Häftlinge vertreten.