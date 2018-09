Inhalt Seite 1 — Die Handschrift des Mossad Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Mahmud al Mabhuh, einer der wichtigsten Kommandanten des militärischen Flügels der radikalislamischen Hamas, ist tot. Zu Tode gefoltert und liquidiert am 20. Januar im Hotel Bustan Rotana in Dubai. Ein elfköpfiges Kommmando, zehn Männer und eine Frau, wird von der örtlichen Polizei für die Tat verantwortlich gemacht und gesucht.

Soweit die harten Fakten. Darüber hinaus wuchert ein Labyrinth von Rätseln, Gerüchten und Mutmaßungen über Herkunft und wahre Identität der Täter. Deren professionelles Vorgehen lenkte nicht nur bei ausländischen Experten den Verdacht auf den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad. Natürlich schweigt Jerusalem zu diesen Verdächtigungen. Doch die israelischen Medien neigen mehrheitlich dazu, den Mossad verantwortlich zu machen.

Bei der Hamas wechselten die Theorien, wer ihren Kommandanten getötet haben könnte, fast täglich. Dabei richteten sich die Beschuldigungen im Wesentlichen stets gegen den Mossad. Am Mittwoch wurde in Gaza die Behauptung, die Palästinenserbehörde unter Präsident Mahmud Abbas stecke hinter dem Attentat, zurückgenommen. Man wolle die amtlichen Auswertungen durch die Behörden in Dubai abwarten, hieß es vor der großen abendlichen Gedenkkundgebung für Mabhuh.

Noch vor zwei Tagen hatten Antiterrorexperten in aller Welt die Polizei in Dubai wegen ihrer vermeintlich wirksamen Arbeit mit Lob überschüttet. Die Polizei hatte dank unzähliger Überwachungskameras am Flughafen und im Hotel alle mutmaßlichen Täter sowie ihr Opfer per Video erfasst und konnte sie schließlich alle namentlich identifizieren und mithilfe von Passfotos international ausschreiben: Sechs Briten, drei Iren sowie je ein Deutscher und ein Franzose.

Doch inzwischen haben das britische Außenministerium, die Regierung in Dublin und sieben in Israel lebende Bürger mit doppelter Staatsbürgerschaft glaubhaft erklärt, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten zur Identifizierung dienenden britischen Pässe seien gefälscht. Teilweise handle es sich zwar tatsächlich um echte Pässe, mit echten Namen, Geburtsdaten und Passnummern, aber mit ausgewechselten Fotos und gefälschten Unterschriften. Darüber hinaus sind laut irischem Außenministerium alle drei irischen Pässe komplett gefälscht.

Die sieben Israelis sind verwirrt, verunsichert und wütend: "Man hat uns zu gesuchten Personen gemacht." Dabei haben sie zum Teil Israel seit Jahren nicht verlassen – und wenn doch, dann war Dubai nicht das Reiseziel: "Ich habe meinen Pass, und er hat keinen Dubai-Stempel, weil ich nie dort war", so der vor neun Jahren aus England eingewanderte Melvin Adam Mildiner.

Eigentlich spricht die Tatsache, dass zumindest die sieben nicht nur Bürger Großbritanniens sind, sondern auch Israeli und im jüdischen Staat leben, gegen die These, dass der Mossad in Dubai zugeschlagen hat. So amateurhaft können die früher weltweit gefürchteten eigenen Geheimdienstler nicht sein, meinen einige Experten. Doch die Mehrheit der Fachleute weist auf unübersehbare Parallelen zu früheren fehlgeschlagenen Anschlägen hin, wie dem missglückten Attentat 1997 in Amman auf Khaled Mashaal, den mächtigen Politbürochef der Hamas. Damals bedienten sich die Mossad-Agenten kanadischer Pässe, 2005 versuchten deren Kollegen sich in Neuseeland örtliche Pässe zu verschaffen. In beiden Fällen wurden die Agenten geschnappt und waren geständig.