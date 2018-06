Inhalt Seite 1 — "Jeder westliche Politiker trägt hier Mitverantwortung" Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Frage: Die neue EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton wird bei ihrem Antrittsbesuch in Nahost diese Woche auch nach Gaza reisen. Sie ist damit die erste hochrangige Politikerin, der Israel seit Langem die Einreise nach Gaza erlaubt. Wie wichtig ist das?

John Ging: Ich begrüße es sehr, dass Ashton Gaza besuchen wird. Ich ermutige jeden Politiker, selbst nach Gaza zu kommen. Denn Sehen ist Verstehen.

Frage: Niemand spricht mehr von der andauernden Blockade des Gaza-Streifens. Ist alles in Ordnung?

Ging: Absolut nicht. Das beherrschende Thema in Gaza ist die Blockade. Von den viereinhalb Milliarden Dollar, welche die Weltgemeinschaft zum Wiederaufbau Gazas nach dem Krieg vor einem Jahr zur Verfügung stellte, ist kein Dollar in Gaza angekommen. Weil es durch die Abriegelung keinen Zugang für die Materialien gibt.

Frage: Geht denn wirklich nichts rein und raus in und aus dem Gaza-Streifen?

Ging: Es ist ein Missverständnis, dass die Blockade allumfassend ist. Blockiert werden die Arbeit der Vereinten Nationen, legaler Handel sowie die Zivilbevölkerung. Es gibt aber keine Blockade des Schwarzmarktes, der die wirtschaftliche Infrastruktur Gazas verändert: War die wirtschaftliche Elite früher auf Zusammenarbeit mit der israelischen Wirtschaft ausgerichtet, so ist durch die Abriegelung der Grenzübergänge für Personen und Güter dieser gesamte legale Handel zum Erliegen gekommen. Die Schwarzmarktwirtschaft dagegen wird organisiert von Hamas in einem rechtsfreien Raum. Es gibt also nur eine Blockade rechtmäßigen Wirtschaftsverkehrs.

Frage: Was hat das für Folgen?

Ging: Die Abriegelung hat nicht nur desaströse humanitäre Folgen. Sie verändert und beschädigt auch die Mentalität und das Wertesystem einer zivilisierten Gesellschaft und ihre Funktionsweise. Die Hälfte der Bevölkerung Gazas sind Kinder, deren Erfahrungen geprägt werden von Verzweiflung, Ungerechtigkeit und Eingesperrtsein – das ist extrem destruktiv. Man braucht keinen Doktor in Psychologie, um zu verstehen, dass Feindseligkeit neue Feindseligkeit hervorbringt.

Frage: Bekommen die Vereinten Nationen ihr Material in den Gaza-Streifen?

Ging: Wir können Nahrungsmittel und Medikamente einführen. Wollen wir aber 8000 neue Pulte für unsere Schulen bauen, die aus allen Nähten platzen, dann müssen wir vier Monate mit den Israelis verhandeln, ob wir Holz und dünne Stahlrohre einführen dürfen. Das hat von September bis Januar gedauert – da waren bereits vier Monate des Schuljahres um.

Frage: Warum ist das so schwierig?

Ging: Es wird mir verboten mit dem falschen Argument: Wenn die UN diese Materialien einführen dürfen, fallen sie in die Hände der Hamas, die den Gazastreifen beherrscht. Doch die Unredlichkeit dieses Arguments wird deutlich, wenn man sieht, dass durch die Tunnelwirtschaft, die Hamas kontrolliert, alles in den Gaza-Streifen gelangen kann.