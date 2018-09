Kurz vor einem Besuch von US-Vizepräsident Joe Biden im Nahen Osten unternimmt Israel nichts, um seinen international kritisierten Siedlungsbau in den Palästinensergebieten zu stoppen. Ungeachtet eines Bau-Moratoriums sollen insgesamt 112 Wohnungen in der jüdischen Siedlung Beitar Ilit im Westjordanland entstehen, wie Umweltminister Gilad Erdan im Armeeradio sagte.

Laut Erdan gelten für den auf zehn Monate befristeten Baustopp Ausnahmeregelungen, falls etwa die Sicherheit von Baustellen gefährdet sei. "Dies ist der Fall in Beitar Ilit", sagte er. Die israelische Regierung hatte den Baustopp für jüdische Siedlungen im Westjordanland Ende November auf Druck der USA verhängt. Die Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern liegen seit der israelischen Militäroffensive im Gaza-Streifen vor über einem Jahr auf Eis.

"Wir können nicht tolerieren, dass jedes Mal, wenn neue Verhandlungen beginnen, mehr Siedlungen gebaut werden", sagte der palästinensische Chefunterhändler Saeb Erekat am Montag in Ramallah. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas habe das Thema mit dem US- Nahostgesandten George Mitchell besprochen.

Die Palästinenserführung hatte sich am Sonntag unter dem Druck der US-Regierung und Israels bereiterklärt, die Friedensgespräche mit Israel fortzusetzen. Diese sollen jedoch nur indirekt geführt werden. Mitchell wird deshalb voraussichtlich als Vermittler zwischen Ramallah und Jerusalem pendeln. Die Verhandlungen seien "die letzte Chance", einen Frieden zu erreichen, sagte Saeb Erekat im israelischen Armeesender.

Die Palästinenser hatten ursprünglich neue Friedensverhandlungen an die Vorbedingung eines totalen Baustopps Israels im palästinensischen Westjordanland geknüpft, waren davon aber auf Drängen der USA abgerückt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte im November als Zeichen des Entgegenkommens einen zehnmonatigen Baustopp verfügt und direkte Friedensgespräche angeboten. Die indirekten Gespräche über die Pendeldiplomatie des US-Beauftragten Mitchell kamen auf Druck der USA gegenüber Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas als Kompromiss zustande.

Es wird damit gerechnet, dass Mitchell rasch seine Vermittlung aufnehmen wird. Der Diplomat führte bereits am Vormittag Gespräche mit Netanjahu und wurde später im Westjordanland erwartet. Erekat sagte, Präsident Abbas werde Mitchell die Bereitschaft zu Verhandlungen zusichern. Der Beginn der Gespräche könnte im Zuge des Besuchs von US-Vizepräsident Joe Biden bekannt gegeben werden, der in Israel eintrifft.

Biden wird dort mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu sowie Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zusammentreffen. Weiter führt ihn die Reise nach Ägypten zu einem Gespräch mit Staatschef Husni Mubarak und nach Jordanien zu König Abdullah.