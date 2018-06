Der Visa-Streit zwischen Libyen und den europäischen Staaten des Schengen-Raumes ist beigelegt. Das Einreiseverbot für Bürger der 25 Schengen-Staaten sei aufgehoben worden, teilte das libysche Außenministerium am Samstag mit. Zuvor hatte Spanien als EU-Ratspräsident erklärt, dass die von der Schweiz initiierten Einreiseverbote für 188 Libyer in den Schengen-Raum nicht länger gültig seien. "Wir bedauern den Ärger und die Unannehmlichkeiten, die libyschen Bürgern dadurch entstanden sind, außerordentlich. Wir hoffen, dass sich so etwas künftig nicht wiederholt", hieß es in der spanischen Erklärung.

Hintergrund des Streits waren Auseinandersetzungen zwischen der Schweiz und Libyen. Sie begannen, als ein Sohn des libyschen Revolutionsführers Muammar Gadhafi in der Schweiz wegen des Vorwurf der Misshandlung von Hausangestellten kurzzeitig festgenommen worden war. Kurz darauf wurden zwei Schweizer Geschäftsleute in Libyen festgenommen, von denen einer noch immer wegen Verletzung der Einreisebestimmungen inhaftiert ist. Einen Zusammenhang mit der Festnahme des Gaddafi-Sohnes bestritt Libyen.

Die Schweiz setzte in dem Streit 188 Libyer auf eine schwarze Liste, die damit ein Einreiseverbot erhielten. Da die Schweiz zum Schengen-Raum jener Länder gehört, zwischen denen die Personenkontrollen abgeschafft wurden, galt das Einreiseverbot für alle 25 Schengen-Staaten. Im Gegenzug erließ Libyen ein Einreiseverbot für Bürger dieser Länder. In der EU war der Schweizer Schritt kritisiert worden, weil dadurch alle Schengen-Staaten in den Streit hineingezogen wurden.

Zum Schengen-Raum gehören auch die Nicht-EU-Länder Schweiz, Norwegen und Island. Allerdings sind nicht alle EU-Staaten Mitglieder des Abkommens. So gehört beispielsweise Großbritannien nicht dazu.