"Ich will mich bei allen, die von jedem Versagen meinerseits verletzt wurden, aus ganzem Herzen entschuldigen", sagte Kardinal Sean Brady bei einer Messe in Armagh. "Wenn ich zurückschaue, schäme ich mich, dass ich nicht immer die Werte, an die ich glaube, hochgehalten habe." Brady war stark unter Druck geraten, nachdem Opferverbände seinen Rücktritt gefordert hatten. "Ich werde darüber nachdenken, was ich von denen, die von Missbrauch verletzt wurden, gehört habe."

In Irland erschüttern bereits seit Jahren Tausende Missbrauchsfälle die katholische Kirche. Im vergangenen Jahr sorgten zwei Untersuchungsberichte erneut für Aufruhr. Diese hatten nicht nur den tausendfachen Missbrauch von Kindern über Jahrzehnte hinweg unter dem Dach der Kirche dokumentiert, sondern auch die systematische Vertuschung der Untaten. Der Papst hatte irische Bischöfe deshalb vor einem Monat zum Krisengespräch nach Rom zitiert.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche in Irland hat sich allerdings erst jetzt wegen eben jener Vertuschung bei den Opfern entschuldigt. Gleichzeitig deutete er an, über seine Zukunft "nachzudenken". Ihm war vorgeworfen worden, die Taten eines pädophilen Priesters in den siebziger Jahren nicht der Polizei gemeldet zu haben. Danach wurden Rücktrittsforderungen immer lauter, die Brady jedoch zurückgewiesen hatte.

In den siebziger Jahren war Brady als Priester dabei, als zwei von dem Geistlichen Brendan Smyth missbrauchte Kinder in der Diözese Kilmore dazu gebracht wurden, ein Schweigegelübde abzulegen. Smyth wurde in den neunziger Jahren wegen des Missbrauchs von 20 Kindern in einem Zeitraum von 40 Jahren verurteilt. Er starb 1997 im Gefängnis.

Papst Benedikt XVI. will am Freitag den angekündigten Brief an die irischen Bischöfe zum Missbrauchsskandal unterschreiben. Nach den schweren Erschütterungen der katholischen Kirche in Irland habe er "als Zeichen meiner tiefen Sorge einen Hirtenbrief zu dieser schmerzvollen Situation verfasst", sagte der Papst bei der Generalaudienz in Rom. Er hoffe, dass der Hirtenbrief auf dem Weg der Reue, der Heilung und der Erneuerung helfe.

Vatikankreisen zufolge wurde das Erscheinen des Briefes durch den Missbrauchsskandal in Deutschland verzögert. Ob das Schreiben auch auf die Fälle im Heimatland des deutschen Papstes eingehen wird, ist jedoch unklar.