Überraschend ist der amerikanische Präsident Barack Obama zu einem unangekündigten Blitzbesuch nach Kabul gereist, um seinen Willen zu bekräftigen, den Militäreinsatz in Afghanistan zu einem Erfolg zu führen. Es werde zwar Rückschläge geben, sagte er auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Bagram, "aber wir werden unseren Job erledigen." Den versammelten Soldaten sagte Obama den notwendigen Rückhalt durch ein klares Mandat und die "richtige Strategie" zu.

Vor den Truppen lägen "schwierige Tage", sagte Obama. "Wir stehen einem entschlossenen Feind gegenüber. Aber wir wissen, dass die Vereinigten Staaten nicht aufgeben, wenn sie etwas begonnen haben." Obama kam auf dem Luftwaffenstützpunkt Bagram auch mit dem US-Oberbefehlshaber Stanley McChrystal zusammen. In seiner Rede vor gut 2000 US-Soldaten machte er klar, dass die USA zwar Afghanistans Partner seien, "aber unsere Absicht ist es, sicherzustellen, dass die Afghanen die Fähigkeit haben, für ihre eigene Sicherheit zu sorgen. Das ist der Kern unserer Mission."

Obama warnte zugleich vor einem Erstarken der Taliban und einem Rückfall Afghanistans in die Hände der Rebellen und des Terrornetzwerks al-Qaida. "Wenn die Taliban das Land wieder übernehmen und al-Qaida ganz straflos agieren kann, dann sind mehr Amerikaner in Todesgefahr", warnte Obama. Die USA würden verhindern, dass Afghanistan wieder zu einem Rückzugsraum für al-Qaida werde und die USA würden den Elan der Taliban stoppen. "Zusammen mit unseren Partnern werden wir siegen."

Zuvor war der Präsident in Kabul mit dem afghanischen Staatschef Hamid Karsai in Kabul zusammengetroffen. Er lobte die von der afghanischen Regierung erzielten Fortschritte, forderte Karsai auf, im Kampf gegen Vetternwirtschaft und Drogenhandel "weiterzumachen". All das führe in Afghanistan zu mehr Wohlstand, Sicherheit und Unabhängigkeit. Karsai dankte Obama für die Unterstützung der Vereinigten Staaten. Er hoffe, dass die Partnerschaft bestehen bleibe. Obama lud Karsai im Mai nach Washington ein. Das Verhältnis von Obamas Regierung und Karsai gilt als angespannt. Einen Tiefpunkt erreichte es in Folge der Präsidentenwahl Ende vergangenen Jahres, als Karsai wegen zahlreicher Unregelmäßigkeiten international kritisiert worden war.

Es ist der erste Besuch des US-Präsidenten seit seinem Amtsantritt. Außenpolitisch rückte Obama im ersten Jahr seiner Amtszeit den Kampf gegen die radikal-islamischen Taliban in den Vordergrund. Er ordnete im Dezember die Verlegung von zusätzlichen 30.000 US-Soldaten an den Hindukusch an. Bis zum Ende des Jahres werden dort 100.000 sein. Zugleich setzte er fest, dass der Abzug der Truppen bis Mitte 2011 beginnen solle.