Ein südkoreanisches Kriegsschiff mit 104 Mann an Bord ist am Freitagabend möglicherweise nach einem Torpedoangriff nahe der Grenze zu Nordkorea gesunken. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Marine berichtete, konnten 58 Besatzungsmitglieder der Cheonan gerettet werden. Es werde befürchtet, dass der Rest der Mannschaft ums Leben gekommen sei, 46 Soldaten werden noch vermisst. Der Vorfall ereignete sich nahe der südkoreanischen Insel Baengnyeong im Gelben Meer. Die genaue Ursache der Havarie war zunächst unklar. Präsident Lee Myung-bak berief eine Krisensitzung der für Sicherheitsfragen verantwortlichen Minister ein.

Eine Sprecherin der südkoreanischen Regierung spielte die Meldungen jedoch herunter: "Es ist nicht klar, ob Nordkorea involviert war", sagte sie. Das südkoreanische Schiff habe zuvor einen Schuss in Richtung Norden auf ein nicht näher bezeichnetes anderes Schiff gefeuert, berichtete Yonhap. Nach südkoreanischen Militärangaben haben die Streitkräfte des kommunistischen Nachbarlandes am Freitag Dutzende von Schießübungen veranstaltet. Eine Verwicklung Nordkoreas in den Vorfall wurde aber nicht bestätigt.

Die südkoreanische Marine berichtete, das Schiff sei nach einer Explosion am Heck gesunken. Bewohner der Insel berichteten, sie hätten Schüsse gehört.

Die rivalisierenden Staaten hatten sich im November erstmals seit sieben Jahren ein Feuergefecht im Gelben Meer geliefert. Damals wurden die beteiligten Schiffe beschädigt. Zwischen den beiden Nachbarstaaten auf der koreanischen Halbinsel hatten in jüngster Zeit die Spannungen nach Manövern der südkoreanischen Streitkräfte mit der US-Marine zugenommen.

Als Antwort darauf hatte die nordkoreanische Regierung erneut mit Aufrüstung und Krieg gedroht. Das Land werde zudem seine Atomschlagkraft notfalls auch "ohne Gnade" einsetzen, da es sich nicht mehr an das Waffenstillstandsabkommen gebunden fühle, das den Korea-Krieg (1950-53) beendete, hieß es damals. Einen Friedensvertrag gibt es bis heute nicht.