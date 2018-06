Das wichtigste innenpolitische Reformvorhaben von US-Präsident Barack Obama hat die letzte Hürde genommen: Nach dem Senat billigte das Repräsentantenhaus eine Reihe technischer Änderungen. 220 Abgeordnete stimmten für den Änderungsentwurf zur Gesundheitsreform, 207 votierten dagegen. Als die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, das Ergebnis verkündete, gab es neben Jubel auch Buh-Rufe.

Die erneute Befassung des Repräsentantenhauses war notwendig geworden, weil die oppositionellen Republikaner nach der Abstimmung vom vergangenen Sonntag Verfahrensfehler beanstandet hatten. Im Senat wurde der Änderungsentwurf am Donnerstag mit 56 zu 43 Stimmen verabschiedet. Kein Republikaner votierte dafür, von den Demokraten stimmten drei mit Nein. US-Präsident Obama wird das Gesetz mit seiner Unterschrift in den nächsten Tagen endgültig in Kraft setzen.

Das Gesetz hatte in den USA zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Der demokratische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Steny Hoyer, sagte dem Nachrichtensender CNN, mehr als zehn Demokraten hätten Drohungen erhalten, in einem Büro der Abgeordneten Louise Slaughter sei eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen worden. Slaughter selbst sagte am Donnerstag, ihr sei telefonisch mit Heckenschützen gedroht worden.

Nach mehr als einem Jahr scharfer Debatte hatte die Reform, die erstmals in der Geschichte der USA fast allen Bürgern Zugang zu einer Krankenkasse sichern soll, am Sonntag die wichtigste parlamentarische Hürde passiert. Mit knapper Mehrheit hatten die Abgeordneten für ein Reformpaket gestimmt, das der Senat bereits im Dezember verabschiedet hatte, sowie für einen Änderungsentwurf.

Um die historische Gesundheitsreform gegen den geschlossenen Widerstand der Republikaner durchzusetzen, hatten sich die Demokraten eines gesetzgeberischen Tricks bedient. Nach dem üblichen Verfahren hätten beide Gesetzeskammern nach der Verabschiedung separater Entwürfe einen gemeinsamen Kompromiss ausgearbeitet und über diesen dann nochmals abgestimmt. Da die Republikaner aber seit einer Senats-Nachwahl im Januar über eine Sperrminorität verfügen, hätte der Kompromissentwurf den Senat nicht mehr passiert.

Deshalb billigte das Repräsentantenhaus am Sonntag zunächst den Senatsentwurf und beschloss dann eine Reihe von Änderungen ("Reconciliation Bill"), mit denen sich am Donnerstag wiederum der Senat befassen musste – für die Zustimmung zu dem 150 Seiten starken Änderungsentwurf reichte jedoch die einfache Mehrheit im Senat.

Die Gesundheitsreform soll stufenweise bis 2018 in Kraft treten. Sie soll in den kommenden Jahren bis zu 32 Millionen unversicherten Amerikanern die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse ermöglichen. Das mehr als 2000 Seiten umfassende Gesetz sieht eine weitgehende Versicherungspflicht für US-Bürger vor.

Die Generalstaatsanwälte von 14 Bundesstaaten hatten unmittelbar nach der Unterzeichnung Klage gegen die rund 940 Milliarden Dollar (696 Milliarden Euro) teure Reform eingereicht, weil sie sie für verfassungswidrig halten.

Der Widerstand der Staaten richtet sich unter anderem gegen die Vorschrift, nach der beinahe alle Amerikaner künftig eine Krankenversicherung haben müssen. Zudem bürde die Reform den Staaten zusätzliche Kosten auf, was gegen die Verfassung verstoße, sagte der Generalstaatsanwalt von Florid, Bill McCollum. "Wir können uns einfach die Dinge nicht leisten, die uns das Gesetz vorschreibt."

Das Weiße Haus und Rechtsexperten räumten dem Vorstoß der Staaten allerdings wenig Chancen ein, da es eine Reihe von anderen Beispielen für derartige Eingriffe der Bundesregierung in Washington gebe.

Der Disput über das neue Gesetz wirft seinen Schatten bereits auf die bevorstehenden Zwischenwahlen im November, bei denen die US-Bürger das Repräsentantenhaus und die Hälfte der Senatorensitze neu bestimmen. Der republikanische Senator und frühere Präsidentschaftskandidat John McCain kündigte wie andere Politiker an, die Gesundheitsreform zum Gegenstand seines Wahlkampfes zu machen. "Ich bin der Meinung, dass wir dieses Gesetz unverzüglich anfechten müssen", drohte er. Er werde keine Möglichkeit außer Acht lassen, dies zu erreichen.



Die Demokraten kündigten dagegen in den kommenden Wochen landesweite Kampagnen an. "Wir müssen die Initiative ergreifen und diese Reform der amerikanischen Bevölkerung aggressiv verkaufen, nicht nur über ein paar Tage oder Wochen, sondern bis zu den Wahlen", appellierte der demokratische Stratege Chris Kofinis in der Washington Post.