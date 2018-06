Die Regierung in Ankara sei bereit, bei einem möglichen Austausch von Uran als Zwischenstation zu dienen, sagte Außenminister Ahmed Davutoglu nach einem Treffen mit seinem iranischen Kollegen Manutschehr Mottaki in Teheran. "Wir hoffen, in dieser Angelegenheit eine nützliche Rolle übernehmen zu können", ergänzte er. Zugleich bekräftigte Davutoglu, dass im Atomstreit auf dem diplomatischen Weg mit Verhandlungen eine Lösung erarbeitet werden müsse, nicht mit Sanktionsandrohungen.

Die Türkei hat derzeit den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat.

Die Regierung in Teheran hatte im Oktober einen Vermittlungsvorschlag der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) abgelehnt, bei dem niedrig angereichertes Uran nach Frankreich und Russland exportiert, dort angereichert, in Brennstoff umgewandelt und wieder nach Iran zurückgeliefert werden sollte. Teheran beharrt darauf, die Bedingungen für einen solchen Austausch selbst festzulegen.

Der Westen verdächtigt Teheran, heimlich Atombomben zu bauen oder dafür zu forschen. Im Streit um das iranische Atomprogramm versuchen die USA derzeit, eine neue Runde von UN-Sanktionen zu erreichen. Teheran gibt an, Atomkraft lediglich zu zivilen Zwecken zu nutzen.