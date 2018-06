Die schwersten Verluste der Bundeswehr seit 2003 in Afghanistan entstanden am Donnerstag anders, als das Einsatzführungskommando in Potsdam bislang mitteilte. Das Verteidigungsministerium revidierte die erste Mitteilung, dass die vier Männer bei einem Raketenangriff ums Leben kamen.

Sie starben bei zwei unterschiedlichen Attacken durch einen Sprengsatz und durch Granatenbeschuss.

Drei Soldaten wurden gestern gegen 14.30 Uhr Ortszeit in der Nähe der Stadt Baghlan bei der Explosion einer ferngezündeten Bombe getötet. Der Sprengstoffanschlag galt offenbar gezielt dem deutschen Fahrzeug. Es passierte als letzter Wagen einer gemeinsamen Kolonne von afghanischer Armee (ANA) und Internationaler Schutztruppe (Isaf) die Stelle, an der Taliban eine Sprengfalle versteckt hatten. Sie sprengten den Geländewagen von Typ Eagle IV in die Luft. Die Wucht der Detonation riss das Fahrzeug auseinander. Drei Insassen starben dabei.

Ob der Angriff auf deutsche Soldaten mit dem Besuch von Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg zusammenhängt, ließ die Bundeswehr offen. In der Vergangenheit hatten die Taliban versucht, die Visiten hochrangiger deutscher Politiker bei der Truppe für Angriffe mit hoher Aufmerksamkeit zu nutzen.

Nach der Explosion des Sprengsatzes griffen Aufständische die gesamte Patrouille an. Erst nach sechs Stunden endete das heftige Feuergefecht zwischen Isaf und afghanischer Armee auf der einen und den Taliban auf der anderen Seite. Die Aufständischen setzten bei dem Hinterhalt nicht nur Sturmgewehre, sondern auch Panzerfäuste, Mörser und Granatwerfer ein. Das berichten afghanische Sicherheitskräfte und ein Sprecher der Taliban, der die Verantwortung für den Angriff übernahm.

Bei dem Gefecht seien außerdem drei Polizisten ums Leben gekommen, sagte der Polizeisprecher der Provinz Baghlan, Habib Rahman, der britischen BBC. An dem Gefecht seien nach seiner Aussage auch Kampfflugzeuge beteiligt gewesen. Dass die Isaf-Soldaten Luftunterstützung anforderten, konnte das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam jedoch nicht bestätigen. Wenn Bundeswehrsoldaten in Feuergefechte verwickelt sind, die Nato nennt das troops in contact, können sie Kampfjets anfordern. Die Bundeswehr bestätigte jedoch den Einsatz von Aufklärungsdrohnen. Ob die unbemannten Flugzeuge vor oder nach dem Angriff eingesetzt wurden, teilte das Einsatzführungskommando nicht mit.