Es war für die drei Parteiführer die letzte Chance, rund zehn Millionen Wähler zu beeindrucken. So viele schalteten sich zur letzten der drei TV-Debatten ein, die sich als großer Erfolg entpuppten und künftig unverzichtbarer Bestandteil britischer Wahlen sein werden. David Cameron, der konservative Parteiführer, war der Gewinner des Abends. Selbstbewusst, voller Energie und gewandt, bot er in der letzten Diskussion eindeutig seine beste Leistung.

Der Liberaldemokrat Nick Clegg, der neue Star am politischen Firmament, enttäuschte ganz und gar nicht. Doch der Überraschungsfaktor, der ihn nach oben katapultierte, hat sich ein wenig verbraucht. Der mehrfache Rückgriff auf den Trick, Tories und Labour als "abgetakeltes, müdes Duopol" abzutun, wirkte fast ein bisschen zu viel des Guten, zu kalkulierend, um noch zu überzeugen. Aber der positive Gesamteindruck bleibt: Clegg hat sich dank der TV-Debatten als Politiker etablieren können, mit dem fortan gerechnet werden muss.

Gordon Brown schließlich überraschte mit einer erstaunlich kämpferischen, für seine Verhältnisse überzeugenden Darbietung. Zumal wenn man berücksichtigt, dass es nur 24 Stunden zuvor zum "Desaster von Rochdale" gekommen war; Browns Begegnung mit einer Rentnerin, einer getreuen Labour-Anhängerin, bei der schlaglichtartig die Defekte seiner Persönlichkeit enthüllt worden waren. Man konnte gar nicht anders, als zu bewundern, wie der Premier diesen schweren Nackenschlag weggesteckt hatte. In der Debatte wirkte er wie ein angeschlagenener Boxer, der unverdrossen weiterkämpft, obwohl jedermann, vielleicht auch er selbst, weiß, dass alles vergeblich, dass der Kampf verloren ist.

Es verdichtet sich immer stärker der Eindruck, dass Labour unter Gordon Brown einer vernichtenden Niederlage entgegengeht. Daran führt wohl kein Weg mehr vorbei. Selbst vor Rochdale und der letzten Fernsehdebatte drängte sich mehr und mehr der Eindruck auf, dass Labours Aktivisten den Wahlkampf ohne innere Überzeugung bestreiten, "to go through the motions", wie ein resignierter Labour-Wahlkämpfer es ausdrückt; niemand glaubt, dass sich die Schlacht noch gewinnen lässt.

Vielmehr treiben die Partei noch dunklere Ahnungen um. Das Gefühl breitet sich aus, in eine Katastrophe hineinzuschliddern. Es scheint ganz und gar nicht ausgeschlossen, dass Labour am 6. Mai erstmals, was den Stimmenanteil betrifft, auf den dritten Rang hinter die Libdems - die Liberaldemokraten - zurückfallen wird. Ein Schicksal, dass selbst 1983, unter dem hoffnungslos überforderten Parteiführer Michael Foot, unter dem Labour weit nach links gerutscht und für die große Mehrheit der Briten unwählbar gworden war, hatte vermieden werden können.

Gordon Brown entpuppt sich mehr und mehr als tragischer Charakter. Er ist, wie in der Begegnung mit der Rentnerin sichtbar wurde, in der Tat der "psychologically flawed character", der Mann, "der nicht ganz richtig tickt", so das Urteil einer ungenannten Person aus dem Dunstkreis von 10 Downing Street, die Andrew Rawnsley, Kolumnist des Observers, 1998 in seinem Buch über New Labour "Servants of the people" zitiert hatte. Der Guardian, der sich wie kaum eine andere Zeitung Großbritanniens, für Labour und Brown einsetzt, machte am Freitag bezeichnenderweise mit der Schlagzeile "Brown kämpft ums Überleben" auf, wobei es sich die eine zu freundliche Darstellung der Realität handelt.

In ihrer Verzweiflung wirft Labour nun auch noch den frisch aus dem Urlaub eingeflogenen Tony Blair in die Schlacht, mit dem Ziel, zu retten, was noch zu retten ist. Der Schuss könnte sogar nach hinten losgehen, weil die Wähler daran erinnert werden könnten, wieviel besser Blair als Premier war. Der frühere Regierungschef soll die Wähler vor allem vor den wirtschaftspolitischen Rezepten der Tories warnen und die bewährte ökonomische Fähigkeit seines Nachfolgers und langjährigen Schatzkanzlers herausstreichen.