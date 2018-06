Starbloggerin Yoani Sánchez aus Kuba sieht sich von DHL betrogen © Adalberto Roque/AFP/Getty Images

Google hat sich – nach langem Zögern – der chinesischen Zensur verweigert, der deutsche Kurierservice DHL ist offenbar noch nicht so weit: Kubas Starbloggerin Yoani Sánchez wirft dem deutschen Unternehmen vor, die Postzensur in dem kommunistisch regierten Karibikstaat zu unterstützen. "DHL akzeptiert Verletzungen des Postgeheimnis', nur um in Kuba Geschäfte machen zu können", sagte die international mehrfach prämierte Bloggerin ZEIT ONLINE am Telefon. Die Deutsche-Post-Tochter DHL und weitere ausländische Unternehmen in Kuba "befolgen die ideologischen Filter, die die Regierung auferlegt hat"



Sánchez' Kritik entzündete sich an einer Sendung von Beleg-Exemplaren ihres im Ausland publizierten Buchs Cuba Libre. Die in Argentinien aufgegebene DHL-Sendung kam zwar in Havanna an, wurde ihr aber im dortigen DHL-Büro nicht ausgehändigt. Nach mehrmaligen Rückfragen habe DHL ihr mitgeteilt, das Paket sei "konfisziert" worden.

Bereits zuvor habe sich DHL geweigert, Filmaufnahmen ihrer Familie nach Spanien zu senden. Besonders pikant: Es war eine DHL-Angestellte in Havanna, die ihr vorgeworfen habe, "Feindpropaganda" versenden zu wollen.

Das konfiszierte Buch Cuba Libre, das auch auf Deutsch vorliegt, ist eine Sammlung ausgewählter Beiträge aus ihrem bekannten Blog Generation Y. Es enthalte nichts Anstößiges, sagt Sánchez. Ihre minutiösen Betrachtungen des realsozialistischen Alltags auf Kuba wurden unter anderem mit Spaniens prestigeträchtigen Ortega-und-Gasset-Preis bedacht und auch von der Deutschen Welle ausgezeichnet. Das US-Magazin Times wählte Sánchez unter die 100 einflussreichsten Personen der Welt. In Kuba ist das Blog der 34-jährigen Literaturwissenschaftlerin gesperrt.

DHL teilte auf Anfrage von ZEIT ONLINE mit, die Vorwürfe von Sánchez derzeit zu überprüfen. Postsprecher Claus Korfmacher sagte, Sendungen aus dem Ausland nach Kuba würden nicht gesondert kontrolliert. "Pakete und Briefe nach Kuba werden von uns nicht geöffnet", sagte Korfmacher. Unklar ist allerdings, was mit den Paketen geschieht, nachdem sie in Kuba eingetroffen sind. Denn die DHL-Filiale dort wird von einem unabhängigen Dienstleister betrieben, der zwar unter dem DHL-Logo auftritt, aber nicht zum Postkonzern gehört. Ob bei DHL auf Kuba in der Post geschnüffelt wird, vermag Korfmacher darum nicht zu sagen: "Über andere Unternehmen machen wir keine Aussagen." DHL-Politik sei allerdings, dass sich lokale Vertragspartner an die lokalen Gesetze halten müssen.

Und die kubanischen Gesetze haben es in sich. Wer als Feind der Revolution gilt, riskiert nach dem als "Maulkorbgesetz" verrufenen Artikel 88 bis zu 20 Jahre Haft – zuletzt geschehen im Frühjahr 2003, als 75 Oppositionelle in Massenurteilen zu drakonischen Haftstrafen verurteilt wurden. Angebliches Beweismaterial waren damals belauschte Telefongespräche sowie abgefangene E-Mails und Postsendungen.