Als Chance der polnischen Gesellschaft auf "eine Versöhnung mit sich selbst" hat der Warschauer Journalist Adam Krzeminski das Meer der Kerzen und Blumen, die zahllosen Gesten der Empathie innerhalb Polens nach dem Absturz der Regierungsmaschine in Smolensk mit Präsident Kaczynski und bald hundert weiteren Begleitern aus der Führungselite gedeutet.

Nun gibt es Anlass, dieses Wort auch auf das Verhältnis zwischen Polen und seinen "schwierigen" Nachbarn zu beziehen, also vor allem zu Russland und Deutschland.

Als pure Selbstverständlichkeit könnte man noch betrachten, dass Dmitri Medwejew, der russische Präsident, und Bundespräsident Horst Köhler sowie die Kanzlerin, Angela Merkel, an dem offiziellen Staatsakt für die Absturzopfer in Warschau am Samstag beabsichtigen teilzunehmen. Aber steckt darin auch die Chance zu einer anderen Art "Versöhnung" mit Polen?

Man sollte nicht die komplizierten Beziehungen zwischen Russland und Polen einerseits sowie die zwischen der Bundesrepublik und den Nachbarn jenseits der Oder in eins setzen. Polen und Deutsche sind weiter miteinander!

Dennoch: Sehr spät hatte Moskaus mächtiger Mann, Regierungschef Wladimir Putin, sich zu dem Treffen mit Warschaus Ministerpräsident Donald Tusk zum 70. Jahrestag des Massakers an polnischen Offizieren in Katyn entschlossen – aber ein sensationeller Schritt war es dennoch. Wenn auch durchaus kalkuliert, denn Russland will näher an Europa heran.

Die Trauer in Moskau nun aber, die tröstenden Gesten Unbeteiligter, der Katyn-Film Andrzej Wajdas zur besten Sendezeit im russischen Fernsehen, das behutsame Verhalten der Führungsspitze – allein schon der kleine Moment, als Putin Tusk an der Unglücksstätte umarmt – offenbaren, dass es mehr als Berechnung sein muss. Es steckt die Chance darin, diese Geschichte von Unterdrückung, Gegenwehr, Herablassung und Misstrauen ins Positive zu wenden.

Auch zwischen Berlin und Warschau bahnt sich hoffentlich etwas wie eine Neuordnung der Beziehungen an. Die Schwierigkeiten sind sicher untergründiger, verborgener, undramatischer – aber Peanuts sind es nicht. Gerade der verunglückte Präsident Kaczynski, aber keineswegs er allein, verfolgte jede deutsch-russische Annäherung mit tiefem Misstrauen und deutete jede Kooperation, zuletzt die Gaspipeline durch die Ostsee, als Ausdruck eines Zusammenspiels "über die Köpfe Polens hinweg".