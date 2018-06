In Sri Lanka kann Präsident Mahinda Rajapakse künftig wohl weiterhin auf eine Mehrheit im Parlament zurückgreifen: Seine regierende Vereinte Volks-Freiheitsallianz (UPFA) führt nach Auszählung von 68 der 160 Wahlkreise mit 62 Prozent der Stimmen. Die größte Oppositionspartei, die Vereinte Nationalpartei (UNP) von Ex-Premierminister Ranil Wickremesinghe, kommt demnach nur auf knapp 30 Prozent. Auch vorläufige Ergebnisse aus den übrigen Wahlkreisen des südasiatischen Inselstaats ließen auf einen klaren Sieg der UPFA schließen, hieß es in der Hauptstadt Colombo. "Wir haben die Wahl gewonnen", sagte der Sprecher von Rajapakses Freiheitsallianz, Verkehrsminister Dullas Alaheperuma.

Angaben der Wahlbehörde zufolge muss die Abstimmung in zwei Wahlkreisen des südasiatischen Inselstaats wegen Unregelmäßigkeiten wiederholt werden. Ein Sprecher sagte aber, angesichts des großen Vorsprungs der Regierungspartei sei es unwahrscheinlich, dass dies Auswirkungen auf das Endergebnis haben werde.

Es war die erste Parlamentswahl, seitdem die Regierungstruppen im vergangenen Mai die tamilischen Rebellen der Befreiungstiger von Tamil Eelam (LTTE) im Nordosten des Landes bezwangen. Das Interesse an der Abstimmung war allerdings alles andere als hoch – den ersten Ergebnissen zufolge gingen nur 50 bis 55 Prozent der 14 Millionen Wahlberechtigten an die Urnen. Dies wäre die niedrigste Wahlbeteiligung in der Geschichte des Landes.

Der Präsident hatte im Wahlkampf mit dem Sieg über die LTTE und dem Ende des Bürgerkriegs nach mehr als 25 Jahren geworben. Angesichts der Vielzahl von Oppositionsformationen – insgesamt traten mehr als 7600 Kandidaten aus 36 Parteien und 310 Wählervereinigungen an – galt der Sieg von Rajapakses Freiheitsallianz schon vor dem Wahlgang als sicher. Erklärtes Ziel seiner Partei ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit, die Verfassungsänderungen ermöglichen würde. Dies würde Rajapakse auch eine dritte Amtszeit ermöglichen. Schon bei der Präsidentschaftswahl im Januar war er mit 58 Prozent der Stimmen klar bestätigt worden.