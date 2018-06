Bei den seit Wochen andauernden Protesten gegen die thailändische Regierung sind am Samstag erstmals Menschen gestorben: Während eines massiven Einsatzes der Sicherheitskräfte gegen zehntausende Regierungsgegner wurden offenbar sechs Zivilisten und vier Soldaten getötet. Der Direktor des Allgemeinen Krankenhauses in Bangkok, Pijaya Nagavajara, sprach von sechs Todesopfern. Nach thailändischen Medienberichten soll auch ein japanischer Kameramann ums Leben gekommen sein. Ein Regierungsvertreter sprach von vier getöteten Soldaten.

In den Straßen der thailändischen Metropole kam es zu bürgerkriegsähnlichen Konfrontationen: Die Armee zielte mit Wasserwerfern in die Menge und feuerte Tränengasgranaten, um die Proteste aufzulösen. Die nach der Farbe ihrer T-Shirts benannten Rothemden verbarrikadierten sich hinter Straßensperren und attackierten Soldaten und Polizisten mit Speeren und anderen Wurfgeschossen.

Die Sicherheitskräfte hatten Order, die Straßen bis zum Abend zu räumen. "Wir stellen Gesetz und Ordnung wieder her", sagte Regierungssprecher Panitan Wattanayakorn – doch gelang das nicht. Die Demonstranten blieben auf den Straßen. "Dies ist eine Volksrevolution", rief einer der Anführer der Protestbewegung UDD, Veera Muksikpong. Er forderte Ministerpräsident Abhisit Vejjajiva erneut zum Rücktritt auf.

Als deutlich wurde, dass der Militäreinsatz nicht den erwünschten Erfolg haben würde, setzte die Regierung – wie in den vergangenen Wochen mehrfach und erfolglos – erneut auf Dialog. "Wir glauben, dass jetzt Verhandlungen nötig sind, um Gebäudeschäden zu verhindern und Leben auf beiden Seiten zu schützen", sagte ein Armeesprecher. Zuvor hatte die Regierung allerdings Haftbefehle gegen 25 führende Mitglieder des Oppositionsbündnisses UDD erwirkt. Verhaftet wurde bislang jedoch niemand.

Zehntausende Rothemden waren vor vier Wochen mit der Forderung nach Neuwahlen nach Bangkok gezogen und haben seitdem Teile der Stadt lahm gelegt. Abhisit hat Wahlen zwar bis Ende des Jahres angeboten, doch seine Gegner wollen nicht so lange warten. Die Demonstranten sind zumeist Anhänger von Ex-Regierungschef Thaksin Shinawatra. Das Militär hatte den Milliardär nach fünf Jahren im Amt 2006 gestürzt. Er feuert die Demonstranten aus dem Exil an und finanziert sie weitgehend. Die Regierung hatte am Mittwoch den Ausnahmezustand verhängt, der öffentliche Versammlungen verbietet. Mit der Fortsetzung ihrer Proteste forderten die Demonstranten die Regierung offen heraus.