Aus Protest gegen die Sparpläne der griechischen Regierung haben etwa 200 Aktivisten Transparente auf der Akropolis entrollt. Die Plakate der kommunistischen Gewerkschaft PAME trugen die Aufschrift "Völker Europas Erhebt Euch". Auch die Forderung, der Internationale Währungsfonds solle "aus dem Land verschwinden", wurde laut.

Wie die Demonstranten auf das streng bewachte Gelände gelangen konnten, ist laut Polizei noch unklar. Als ein Staatsanwalt auf die Akropolis stieg und die Demonstranten warnte, er werde "Maßnahmen treffen", wurden die Transparente eingerollt. Griechische Radiostationen kritisierten die Demonstration. Es könne nicht sein, "dass ein Weltkulturerbe für gewerkschaftliche Zwecke benutzt" werde, hieß es. Die Besetzung des Athener Wahrzeichens ist Auftakt eines zweitägigen Streiks im öffentlichen Dienst. Für Mittwoch riefen die Gewerkschaften zum Generalstreik auf.

Während der Proteste ist es vor dem Parlamentsgebäude in Athen zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. Die Beamten setzten nach eigenen Angaben Tränengas ein, um gegen eine Gruppe von rund 30 Menschen vorzugehen, die Steine und Wasserflaschen auf die Sicherheitskräfte geworfen hätten. Der Demonstrationszug war Teil eines 48-stündigen Streiks, den die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes aus Protest gegen den rigorosen Sparkurs der Regierung ausgerufen hatten. Ministerien, Steuerämter und alle anderen Behörden waren unterbesetzt. Viele Schulen blieben geschlossen.

Rund 100 Lehrer versuchten Absperrungen zu durchbrechen und bis zum Eingang des Parlamentsgebäudes vorzudringen. Sie bewarfen die Polizei mit Flaschen und Steinen. Die Beamten setzten Tränengas ein, um die Randalierer auseinander zu treiben, wie Augenzeugen berichteten. Die Lage beruhigte sich aber wieder relativ rasch. Am Mittwoch wollen sich Arbeiter aus der Privatwirtschaft den Staatsbediensteten anschließen. Die Müllabfuhr war bereits am Montag in den Ausstand getreten.

Um das Land vor dem Bankrott zu retten, muss Griechenland in den kommenden drei Jahren 30 Milliarden Euro sparen. Die Regierung plant unter anderem einen Einstellungsstopp für mindestens drei Jahre. Die Gewerkschaften hatten ausgerechnet, dass mit den Plänen der Regierung vor allem die Staatsbediensteten zwischen 20 bis 30 Prozent ihres Einkommens verlieren werden.

Am Mittwoch wollen die Fluglotsen den Luftraum über Griechenland komplett schließen. Zwischen Dienstag 23.00 Uhr und Mittwoch 23.00 Uhr würden alle Flüge von und nach Griechenland ausfallen, teilten die Fluglinien mit. Auch viele Geschäftsinhaber kündigten an, sich an den Protesten zu beteiligen. Sie fürchten ein zusätzliches "Abwürgen" der Wirtschaft durch die Sparmaßnahmen.

Auch die griechischen Medien könnten von dem Streik betroffen sein. Da viele Journalisten sich an dem Ausstand beteiligen, wird es voraussichtlich in Radio und Fernsehen am Mittwoch keine Nachrichten geben. Schon am Montagabend musste das Staatsfernsehen (NET) zwei Stunden lang Dokumentarfilme zeigen, weil arbeitslose Lehrer ein Studio während der Hauptnachrichtensendung gestürmt hatten.

Anfang der Woche hatte die griechische Regierung einen Gesetzesentwurf zur Haushaltssanierung ins Parlament eingebracht. Ihr Haushaltsdefizit soll bis 2014 von derzeit 13,6 auf 3,0 Prozent reduziert werden. Die Europäische Union und der Währungsfonds wollen die griechische Regierung mit Kreditzusagen von 110 Milliarden unterstützen, wenn diese ihr Sparversprechen einhält.