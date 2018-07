Auch der wahrscheinliche Gewinner der Wahl auf den Philippinen, Senator Benigno Aquino, musste fünf Stunden warten: Die erstmals auf den Philippinen eingesetzten Wahlautomaten funktionierten schlecht oder gar nicht, wodurch es in vielen Wahllokalen zu Verzögerungen kam. Für ihn hat sich das Warten allerdings gelohnt – nach Auszählung von Dreiviertel der Wahlbezirke hat er einen Vorsprung von vier Millionen Stimmen.

Während der kombinierten Präsidentschafts-, Parlaments- und Regionalwahlen kam es in dem Inselstaat zu einer Serie von Gewalttaten . Mindestens zehn Menschen wurden getötet. Bei den Vorfällen handelte es sich zumeist um Kämpfe zwischen den Sicherheitskräften rivalisierender Politiker und der Polizei. Angespannt war die Lage besonders in der südlichen Region Maguindanao, die im November Schauplatz eines Massakers an 57 Menschen war. Nach Armeeangaben kamen zwei Zivilisten bei einer Schießerei zwischen Polizisten und Anhängern verfeindeter Kommunalpolitiker ums Leben. In dem Dorf Datu Piang ergriffen die meisten Bewohner nach Bombenexplosionen die Flucht.

Der 50-jährige Junggeselle Aquino war mit dem Versprechen angetreten, die Korruption zu bekämpfen. Er genießt in dem südostasiatischen Land wegen der Verdienste seiner Eltern hohes Ansehen. Seine Mutter Corazon war von 1986 an sechs Jahre lang Präsidentin der Philippinen . Sie und ihr 1983 ermordeter Ehemann Benigno senior gelten als Verfechter der Demokratie.

Auf den Philippinen kommt es bei Wahlen regelmäßig zu Gewaltausbrüchen. Viele Lokalpolitiker bedienen sich eigener Milizen, um Gegner auszuschalten oder Wähler einzuschüchtern. Während des diesjährigen Wahlkampfes waren bereits Dutzende Menschen ums Leben gekommen.

Bei der Abstimmung am Montag wählten die Philippiner einen neuen Präsidenten, dessen Stellvertreter und ein neues Parlament. Gleichzeitig wurden Provinz- und Kommunalwahlen abgehalten. Insgesamt wurden 17.000 politische Mandate neu vergeben. Nach Einschätzung der Wahlkommission gingen rund 75 Prozent der 50 Millionen Wahlberechtigten zur Wahl.