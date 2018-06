In der thailändischen Hauptstadt Bangkok hat die Armee einen Tempel geräumt, im dem bis zu 5000 Unterstützer der oppositionellen Rothemden Zuflucht gesucht hatten. Die Regierungsgegner und ihre Familien seien zunächst zu Polizeistationen gebracht worden und dürften anschließend nach Hause gehen, sagte ein Polizeisprecher.

Die Armee wies eine Schuld am Tod von neun Menschen in dem Tempel von sich und erklärte, diese seien schon tot gewesen, als die Sicherheitskräfte zu der Pagode vorrückten. Sechs der Leichen, die zunächst vor dem Tempel lagen, wiesen nach Angaben von Reportern Schusswunden auf. Ein Reporter der britischen Tageszeitung Independent wurde durch mehrere Schüsse am Bein verletzt. Wegen der anhaltenden Schießereien gelang es erst nach Stunden, Krankenwagen zu organisieren und die Verletzten zu retten. Die Armee kündigte eine Untersuchung an.

Der festgenommene Anführer der Rothemden in Bangkok hat die Regierungsgegner unterdessen zu einem Gewaltverzicht aufgerufen. "Demokratie kann nicht auf Rache und Zorn basieren", sagte Veera Musikapong.

Randalierende Demonstranten hatten nach der Militäroffensive vom Mittwoch mindestens 35 Brände gelegt. Die Armee hatte zuvor mit Panzern und Bulldozern Barrikaden eingerissen und zudem auf Demonstranten geschossen. Während des Vormarschs der Armee starben 16 Menschen, 88 wurden verletzt.

Das große Kaufhaus Central World und ein weiteres Einkaufszentrum ganz in der Nähe des Protestgeländes brannten nach Angaben der Stadtverwaltung völlig aus. Die Randalierer hätten die Feuerwehr davon abgehalten, mit Löschfahrzeugen vorzufahren, teilte die Behörde mit.

Zehn Filialen der Bangkok Bank wurden ebenfalls in Brand gesetzt. Die Sicherheitskräfte hatten eine Ausgangssperre bis sechs Uhr morgens verhängt und gewarnt, dass auf Plünderer und Brandstifter geschossen werde.

In der Nähe des Protestgeländes im Ratchaprasong-Geschäftsviertel wurden noch mehrere hundert Rothemden vermutet. "Wir müssen noch einige Stunden abwarten", sagte ein Mitarbeiter des Premierministers im Fernsehen. Thailand sei aber nicht unregierbar geworden, betonte er.

1/7 Panzerfahrzeuge rollten durch Bangkok, als die Armee am Mittwoch vorrückte © Rungroj Yongrit EPA/dpa 2/7 Mit Feuern blockierten die Demonstranten Straßen © Bay Ismoyo/AFP/Getty Images 3/7 Thailändische Soldaten rückten zu Tausenden in die Stadt ein © Ahmad Yusni EPA/dpa 4/7 Gepanzerte Fahrzeuge bahnten sich den Weg durch die Barrieren der Demonstranten © Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images 5/7 Gefangen genommene Rothemden in Bangkok © Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images 6/7 Demonstranten fliehen, als andere Plünderungen begannen und Feuer legten © Mast Irham EPA/dpa 7/7 Friedlich hatte der Protest begonnen © Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images

Zwischenzeitlich verlängerte die Armee die am Mittwoch verhängte Ausgangssperre um drei Tage. Ein Armeesprecher sagte, das gelte für Bangkok und 23 weitere Provinzen des Landes, jeweils von 21 Uhr bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr. Die Lage in der Nacht hatte sich wegen der verhängten Ausgangssperre aber beruhigt. "Polizei und die Armee haben an den Ministerpräsidenten berichtet, dass die Nacht ruhig verlief", sagte ein Armeesprecher.

Die internationale Gemeinschaft zeigte sich besorgt über die Eskalation der Gewalt. Angesichts der Unruhen rief die US-Regierung die oppositionellen Rothemden zur Ruhe. Washington sei "tief besorgt" darüber, dass Regierungsgegner brandschatzend durch die Straßen zögen und auch Journalisten angriffen, sagte ein Außenamtssprecher. Die US-Regierung begrüßte zugleich, dass sich mehrere Anführer der Polizei stellten.

Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton rief Demonstranten und Regierung zur Vernunft und zur Zurückhaltung auf. "Die Gewalt wird nichts lösen", sagte ihre Sprecherin. Auch UN-Generalsekretär Ban Ki Moon äußerte sich "tief besorgt" über die Gewalt in Bangkok. Er forderte beide Seiten auf, "jedes Mittel" zu ergreifen, um ein weiteres Blutvergießen zu verhindern.

Das Auswärtige Amt rät weiter von Reisen nach Thailand ab. Menschen, die in Bangkok sind, sollten in ihrem Haus oder der Wohnung bleiben. Darüber hinaus empfiehlt das Auswärtige Amt von Reisen in die Provinzen im Norden und Nordosten des Landes abzusehen, für die ebenfalls eine Ausgangssperre verhängt wurde. Die Tourismusregionen im Süden des Landes sowie der internationale Flughafen von Bangkok seien derzeit nicht betroffen.