1/7 Panzerfahrzeuge rollten durch Bangkok, als die Armee am Mittwoch vorrückte © Rungroj Yongrit EPA/dpa 2/7 Mit Feuern blockierten die Demonstranten Straßen © Bay Ismoyo/AFP/Getty Images 3/7 Thailändische Soldaten rückten zu Tausenden in die Stadt ein © Ahmad Yusni EPA/dpa 4/7 Gepanzerte Fahrzeuge bahnten sich den Weg durch die Barrieren der Demonstranten © Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images 5/7 Gefangen genommene Rothemden in Bangkok © Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images 6/7 Demonstranten fliehen, als andere Plünderungen begannen und Feuer legten © Mast Irham EPA/dpa 7/7 Friedlich hatte der Protest begonnen © Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images

Ein hochrangiger Vertreter der Demonstranten erklärte die Kapitulation seiner Bewegung. "Wir werden aufgeben, es soll nicht noch mehr Verluste geben", sagte Jatuporn Prompan vor seinen Anhängern in Bangkok. Von einer Niederlage wollte er jedoch nichts wissen. "Nur, weil wir uns ergeben, heißt das nicht, dass wir verloren haben."

Er rief auch die verbliebenen Demonstranten, die Widerstand leisten wollten, zur Aufgabe auf. Mehrere Demonstranten hätten das mit wütendem Protest quittiert, einige hätten Feuer gelegt, berichteten Augenzeugen.

Im Fernsehen waren vier Anführer der Regierungskritiker in Polizeihaft zu sehen. Einer von ihnen forderte die Anhänger auf, die Proteste zu beenden und nach Hause zu gehen. Trotz der Aufgabe detonierten in ihrem Umfeld Augenzeugen zufolge drei Granaten.

Starke Verbände des thailändischen Militärs waren zuvor in den seit neun Wochen von Regierungsgegnern besetzten Teil der Bangkoker Innenstadt vorgedrungen. Soldaten lieferten sich Schusswechsel mit regierungskritischen Demonstranten, den sogenannten Rothemden. Über Lautsprecher wurden die Oppositionellen aufgefordert, die Straßen zu räumen. Die Rothemden hatten Barrikaden aus Autoreifen entzündet, um das Vorrücken der Sicherheitskräfte zu verhindern.

Mindestens fünf Menschen starben, darunter ein italienischer Journalist. Der Leiter des Polizeikrankenhauses, Jongjet Aoajenpong, sagte, der italienischer Reporter sei durch einen Bauchschuss verletzt worden und noch auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Wie ein AFP-Reporter berichtete, wurden bei den Kämpfen auch zwei Rothemden getötet.

Dichte Rauchwolken stiegen in den Himmel. Immer wieder waren Schüsse zu hören. Augenzeugen zufolge setzten die Demonstranten ein Büro der Drogenfahndung in dem besetzten Stadtteil in Brand. Etwa 100 Rothemden flohen in die Mitte des besetzten Viertels. Dort beschwor ein Anführer, Ruhe zu bewahren. "Bitte bleibt ruhig. Egal, was passiert, wir bleiben zusammen", sagte Nattawut Saikuar. Die, die um ihr Leben fürchteten, sollten in einen Tempel in der Nähe gehen, der als sichere Zone gelte.

Die Armee teilte später mit, die Lage sei unter Kontrolle. Der Einsatz gegen das Protestcamp der Rothemden sei gestoppt, sagte ein Sprecher. Am Abend solle laut Verteidigungsministerium eine Ausgangssperre in Kraft treten.

Nicht nur in Bangkok, auch in den Provinzen im Nordosten des Landes, wo viele der Demonstranten zu Hause sind, versammelten sich Hunderte Rothemden aus Protest gegen die Militäraktion. In der Provinz Udon Thani ging ein altes Stadthaus in Flammen auf, berichteten thailändische Medien. Auch in Chiang Mai und Chiang Rai im Norden des Landes wurden die Gebäude von Stadtverwaltungen attackiert.

Mindestens zwei Soldaten und ein kanadischer Journalist seien schwer verletzt worden, hieß es. In einem nördlichen Vorort sammelten sich Hunderte Sympathisanten der Rothemden und drohten, eine Satellitenstation einzunehmen.

Die deutsche Botschaft hatte alle Deutschen aufgerufen, in ihren Wohnungen zu bleiben. "Es ist damit zu rechnen, dass diese Operation den ganzen Tag andauert", sagte Botschafter Hanns Schumacher. Nach Schätzungen der Botschaft leben etwa 1000 Deutsche in Bangkok.

Viele der Demonstranten sind Anhänger des früheren Regierungschefs Thaksin Shinawatra. Sie halten das Viertel seit Ostern besetzt und fordern den Rücktritt der Regierung. Bei den Kämpfen sind in den letzten Tagen mehr als 37 Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt gab es seit Beginn der Proteste Mitte März 66 Tote.

Ein Angebot vorgezogener Wahlen im November nahmen die Regierungsgegner vergangene Woche im Prinzip an , stellten aber zusätzliche Forderungen für einen Abzug. Die Regierung zog ihr Angebot daraufhin zurück hatte begonnen, das Gelände zu umstellen .

Ein Sprecher von Regierungschef Abhisit Vejjajiva forderte die Demonstranten auf, den Protest sofort zu beenden, um weiteres Blutvergießen zu vermeiden. "Die Rothemden müssen sofort damit aufhören, Feuer in der Hauptstadt zu legen", sagte er im Fernsehen.

Seit dem Morgengrauen hatte die Armee Hunderte zusätzliche Truppen im Zentrum der Hauptstadt zusammengezogen. Binnen weniger Stunden brachten Soldaten ein Parkgelände unter ihre Kontrolle, das von den Rothemden in den vergangenen Tagen aber bereits weitgehend verlassen worden war. Mit gepanzerten Truppentransporten durchbrachen die Sicherheitskräfte die Sperren aus Autoreifen und Zäunen aus spitzen Bambusstäben, die dort schon vor Wochen errichtet worden waren. Mit Wasserwerfern versuchte das Militär, brennende Barrikaden zu löschen. Auch Tränengas wurde eingesetzt.

In dem Hotel- und Geschäftsviertel Ratchaprasong hatten sich die Regierungsgegner auf die Ankunft der Soldaten vorbereitet. Von ihren Führern wurden die Demonstranten aufgerufen, sich den Sicherheitskräften entgegenzustellen.

Der frühere Regierungschef Shinawatra warnte aus seinem Exil vor einem landesweiten Guerilla-Krieg. Die Niederschlagung der Proteste könnte zu einem tief sitzenden Hass gegen die Regierung führen und dies wiederum einen Untergrundkampf auslösen, sagte Thaksin. Zugleich bestritt er, die Verhandlungen zwischen Opposition und Regierung in den vergangenen Tagen hintertrieben zu haben.

Der Deutsche Botschafter sitzt selbst auch in seiner Residenz fest. Das Gebäude liegt direkt hinter der Botschaft an der Sathorn Road und damit am Rand der zentralen Kampfzone.