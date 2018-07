Eine unnatürliche Stille hängt am Abend über weiten Teilen von Thailands Hauptstadt Bangkok. Die Straßen sind menschenleer. Fast nur Armeefahrzeuge und Polizeiwagen sind auf den Straßen zu sehen. Seit 20 Uhr gilt eine strikte Ausgangssperre. Die Armee droht, auf "Unruhestifter und Plünderer" zu schießen.

Doch dichte Rauchschwaden von brennenden Gebäuden, die bis in die Nacht über die Stadt ziehen, und vereinzelte Schüsse erinnern daran, dass die Kämpfe im Stadtzentrum weiter anhalten. Versprengte, schwer bewaffnete Angreifer liefern sich dort, wo noch bis zum Mittag Tausende von Demonstranten der "Einheitsfront für Demokratie gegen Diktatur" (UDD) für den Rücktritt der Regierung von Premier Abhisit Vejjajiva demonstriert haben, Schießereien mit der Armee.

Dort sollen Berichten ausländischer Journalisten zufolge immer noch Hunderte Menschen in einer Klosteranlage gefangen sein, die als Schutzzone ausgewiesen wurde. Sie können sie offenbar nicht verlassen, weil dort immer noch gekämpft wird. Unter ihnen sollen viele Verletzte sein.

Dieser Teil der Stadt sieht nach den Ereignissen des Tages aus, als wäre eine feindliche Armee einmarschiert. Die riesige Central World-Shoppingmall, das zweitgrößte Einkaufszentrum Südostasiens, ist komplett ausgebrannt und droht einzustürzen. Ein Kino, das ebenfalls in der "roten Stadt" in Bangkoks Zentrum lag, ist nach einem Brand in sich zusammengesackt. Gewalttätige Rothemden-Demonstranten haben Feuer gelegt und Geschäfte geplündert, bevor sie vor der vorrückenden Armee geflohen sind.

Deren Angriff kam am frühen Morgen ganz überraschend. Am Dienstag hatte sich die Lage nach schweren Zusammenstößen weitgehend beruhigt. Die Demonstranten hatten sich von den weit ausgelagerten Barrikaden tief ins Innere ihres Camps zurückgezogen. An den Checkpoints der Armee waren nur wenige Soldaten zu sehen.

Entsprechend geschockt zeigten sich viele Einwohner Bangkoks, als sie an diesem Morgen aufwachten und sahen, wie tiefschwarze Rauchsäulen aus der Innenstadt aufzogen. Sie stammten von Barrikaden aus Autoreifen und Bambusspeeren. Die Rothemden hatten sie angezündet, nachdem die Armee im Morgengrauen begonnen hatte, mit gepanzerten Truppentransportern und Soldaten auf ihr Lager vorzurücken.

Das vielfach befürchtete Blutbad blieb aus. Stattdessen berichteten Reporter, die mit den Soldaten vorrückten, dass sich die Armee sehr langsam und vorsichtig auf die Hauptbühne im Zentrum des Protestcamps zubewegt habe. Sie sei auf weniger bewaffneten Widerstand getroffen als erwartet. Dennoch kamen bei Schusswechseln sechs Menschen ums Leben, unter ihnen ein italienischer Fotoreporter.