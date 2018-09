Knapp zwei Wochen nach dem gescheiterten Anschlag auf den New Yorker Times Square haben US-Ermittler offenbar ein Netz von Geldkurieren gesprengt. Nach Durchsuchungen in vier Bundesstaaten teilten die Behörden mit, dass über das jetzt aufgedeckte System Geld in die USA geschleust wurde. Mit dem Geld hätten Anschläge wie der auf dem Times Square finanziert werden sollen. Nach CNN-Angaben wurden bei den Durchsuchungen in den Bundesstaaten Massachusetts, New York, New Jersey und Maine drei Männer festgenommen. Zweien werde allerdings nur illegale Einwanderung vorgeworfen, ihre Festnahme sei ein Zufall gewesen.

US-Justizminister Eric Holder sagte, dass die drei Verdächtigen wegen Verstößen gegen das Einwanderungsgesetz inhaftiert worden seien. Den Festgenommenen werde kein terroristisches Motiv vorgeworfen. Dennoch sprach Holder von einem "bedeutenden Schritt" bei den Ermittlungen zu dem Anschlagsversuch vom 1. Mai auf dem New Yorker Times Square. Es gebe "zumindest Anlass" zu glauben, dass die Festgenommenen Shazad mit Geld versorgt hätten. "Also versuchen wir herauszufinden, was für Transaktionen das genau waren und welches Ziel sie hatten", fügte der Minister hinzu.

In Pakistan wurde nach einem Bericht der Washington Post ein Verdächtiger festgenommen. Der Mann soll nach Angaben eines US-Geheimdienstmitarbeiters Verbindungen zu den pakistanischen Taliban haben. Die pakistanischen Taliban stecken nach amerikanischen Erkenntnissen hinter dem Anschlagsversuch.

US-Präsident Barack Obama stattete am Donnerstag dem Polizei-Hauptquartier der New Yorker Polizei einen Überraschungsbesuch ab, um die Ermittler für ihre Arbeit seit dem vereitelten Anschlag zu loben. "Das Land ist stolz auf Euch (...) Der Präsident ist stolz auf Euch", sagte Obama, der vom New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg begleitet wurde.

Unterdessen sorgte in der Millionenstadt erneut ein verdächtiges Fahrzeug für Aufregung. Die Befürchtungen stellten sich nach der Untersuchung des Wagens allerdings als unbegründet heraus.

Wie der Nachrichtensender CNN berichtete, hatten Anwohner auf der Rückbank eines vor ihrem Gebäude geparkten Autos zwei Benzinkanister entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Behörden setzten einen Roboter ein, um den Wagen zu untersuchen. Wenig später wurde auch der Fahrzeugbesitzer identifiziert. Er hatte das Benzin für den Betrieb eines Rasenmähers gekauft.

Am 1. Mai war ein Anschlag am New Yorker Times Square mit einer Autobombe vereitelt worden. Der Wagen mit Propangasbehältern, Benzinkanistern und Feuerwerkskörpern wurde rechtzeitig entdeckt und entschärft. Der mutmaßliche Attentäter wurde gefasst. Seit dem Vorfall gab es mehrfach Sicherheitsalarm in Manhattan.