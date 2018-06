Inhalt Seite 1 — 30 Jahre Nachrichten mit CNN Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Natürlich werden sie am Dienstag feiern. Und die Welt erinnern, dass sie die Nummer Eins sind. Oder zumindest waren. CNN ist der Erfinder einer Branche, der Cable News 24/7 , wie es im amerikanischen Kürzel-Slang heißt: Fernsehnachrichten rund um die Uhr, 24 Stunden an sieben Tagen der Woche. Am 1. Juni 1980 war CNN auf Sendung gegangen.

Die Zahlen zum 30. Geburtstag sind wenig erfreulich. Die Quoten fallen dramatisch. Larry King, weltweit das wohl bekannteste CNN-Gesicht, zog im ersten Quartal 2010 nur 771.000 Zuschauer an, halb so viele wie 2009. Sean Hannity auf dem rechten Sender Fox hat parallel annähernd vier Mal so viele. Auch die dezidiert linke Konkurrenz, Rachel Maddow auf MSNBC, hat ihn längst überholt.

Anderen CNN-Gesichtern an wichtigen Sendeplätzen geht es kaum besser. Wolf Blitzers Situation Room (17 bis 19 Uhr) büßte 44 Prozent ein. Campbell Brown (20 bis 21 Uhr) 50 Prozent. Anderson Cooper, der 2005 während Hurrikan "Katrina" mit anklagenden Reportagen aufgestiegen war – in denen, wie sich herausstellte, viele dramatische Behauptungen übertrieben waren –, verlor mit den Spätnachrichten um 23 Uhr 42 Prozent. Die Nachahmer lassen das Original hinter sich, rechts wie links. Unter Obama vor allem rechts: 2010 hat die konservative Konkurrenz die Nase vorne.

In den USA galten schon immer andere PR-Regeln als in Deutschland: Wenn die Konjunktur einbricht und die Einnahmen sinken, werden die Werbeetats nicht gekürzt, sondern hochgefahren – wie sonst soll man wieder ins Geschäft kommen? CNN betreibt, ganz amerikanisch, erst recht Self-Promotion: " The best team on television " und " The most trusted name in news ". Das Jubiläum kommt gerade recht, um die eigene Pionierrolle hervorzuheben. Gründer Ted Turner war 25, als sein Vater 1963 Selbstmord beging und ihm eine Firma für Werbetafeln vererbte. Wenige Jahre später stieg er ins TV-Geschäft ein. Trotz seiner Erfolge wurde er zunächst belächelt, als er seine Idee der 24-Stunden-Nachrichten 1980 verwirklichte und von 1985 an mit CNN-International auch im Ausland ausbaute.

Damals war es noch üblich, dass die Nation auf festgelegte Abendzeiten wartete, zu denen die Nachrichten des Tages präsentiert wurden. Turner setzte darauf, Bilder bewegender Ereignisse sofort zu zeigen. Oft heißt es, der erste Golfkrieg 1991 sei der Durchbruch gewesen: als CNN den Beginn des Bombardements in Bagdad live übertrug. Doch das gilt vor allem für den Erfolg im Ausland.

In den USA setzte sich die CNN-Idee früher durch. Im Januar 1986 bei der Explosion des Space Shuttle Challenger kurz nach dem Start hatte der Sender als einziger Live-Bilder. Im Oktober 1987 zeigte sich idealtypisch ein anderes Erfolgsrezept: Hochemotionale Human-Touch-Stories, die politisch bedeutungsarm sind, aber enorme Empathie auslösen, weil jede Durchschnittsfamilie fühlt, es hätte auch ihr passieren können. "Baby Jessica", ein 18 Monate altes Kleinkind, war in Midland, Texas, in einen Brunnen gefallen. CNN berichtete nicht nur, sondern präsentierte sich als Mit-Retter.

In den Folgejahren gewöhnte sich Amerika, und gewöhnte sich zeitverzögert die halbe Welt an das Gefühl, live dabei zu sein: beim Brennen und Plündern während der Rassenunruhen in Los Angeles 1992; bei der stundenlangen Flucht des Footballstars O. J. Simpson nach dem Mord an seiner Ehefrau Nicole Brown in einem weißen Ford Bronco, die den US- Sendern wichtiger war als parallele Top-Spiele der Fußball-WM; 2001 beim Angriff auf die Türme in New York mit entführten Passagiermaschinen; 2003 beim Irakkrieg, nun bereits mit embedded Reportern, die das Militär begleiteten.