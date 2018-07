Inhalt Seite 1 — Schicksal der deutschen Marmara-Aktivisten ungewiss Seite 2 — Auf einer Seite lesen

"Die israelische Regierung hat offensichtlich den Tod von Zivilisten billigend in Kauf genommen." Jens-Peter Steffen, Sprecher der deutschen Sektion der Internationalen Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges (IPPNW), übt am Montag bei einer improvisierten Pressekonferenz in Berlin scharfe Kritik an der gewaltsamen Stürmung durch die israelische Armee: "Das war ein völkerrechtswidriger Angriff." Die deutsche Bundesregierung müsse dies endlich "schärfstens" verurteilen.

Mindestens fünf Deutsche waren an Bord des vom israelischen Militär angegriffenen türkischen Hilfsgüterschiffs Marmara . Die deutschen Unterstützer der "Solidaritätsflotte" – die IPPNW, die katholische Friedensbewegung pax christi, die Palästinensische Gemeinde Deutschland sowie die Linkspartei – wollten die Welt auf die "völkerrechtswidrige Blockade" des Gaza-Streifens aufmerksam machen und gleichzeitig die Bürger mit notwendigen Hilfsgütern versorgen.

Seit Tagen bereits hatten die Aktivisten in Blogs und auf ihren Websites über das Vorhaben der "Solidaritätsflotte" berichtet – seit der Stürmung durch das Militär mit mindestens 19 Toten ist der Kontakt jedoch abgebrochen. Neben dem stellvertretenden IPPNW-Vorsitzenden Matthias Jochheim waren auch die beiden Bundestagsabgeordneten der Linksfraktion, Annette Groth und Inge Höger, an Bord der Marmara .

Außerdem fuhren der ehemalige Linkspartei-Abgeordnete Norman Paech sowie der deutsche Palästinenser Nader el Saqua von der Palästinensischen Gemeinde mit. Paech gab sich in einem Blog-Kommentar am Sonntagmorgen noch zuversichtlich. Es werde "die Information verbreitet, dass Israel seine 20 Meilen Zone auf 68 Meilen als militärische Sperrzone ausbreitet. Das kann uns nicht hindern, da wir keine militärischen, sondern ausschließlich humanitäre Güter transportieren und keine Gefahr für Israels Sicherheit darstellen", schrieb er. In der Nacht zu Montag wurde das Schiff gestürmt.

Der letzte Kontakt zur Linkspartei-Bundestagsabgeordneten Höger habe am Sonntagabend um 23.00 Uhr bestanden, sagte Linke-Vorstandsmitglied Christine Buchholz am Montag. Auf dem Handy seien die Aktivisten nun nicht mehr erreichbar. Buchholz forderte von Israel die "sofortige Freilassung sämtlicher Besatzungsmitglieder der Marmara ". Außerdem müsse die Bundesregierung reagieren: "Die türkische Regierung hat bereits deutliche Worte gefunden. Das war ein verbrecherischer Akt", betonte die friedenspolitische Sprecherin der Partei. Alle Organisatoren forderten außerdem eine unabhängige Untersuchung der Angriffe durch die UN-Kommission.

"Auf dem Schiff sind Menschen, die sich seit Jahren gewaltfrei für die Bürger im Gaza-Streifen einsetzen", zeigte sich die Generalsekretärin von pax christi, Christine Hoffmann, empört über das Vorgehen der Israelischen Regierung. Gleichzeitig verteidigte sie das Vorhaben der Aktivisten, die israelische Seeblockade zu durchbrechen. Dies sei – trotz der vorherigen Warnungen des israelischen Militärs – legitim gewesen. "Wie sonst hätten die Hilfsgüter ankommen sollen?", fragte Hoffmann. Israel hat den Gaza-Streifen seit der Machtübernahme durch die radikalislamische Hamas im Jahr 2008 nahezu vollständig von der Außenwelt abgeriegelt.