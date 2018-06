Die Europäische Kommission hat sich offen für die deutsche Forderung nach schärferen Auflagen für Defizitsünder gezeigt. "Ich bin völlig einverstanden, dass wir den Stabilitäts- und Wachstumspakt stärken müssen", sagte EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn in Brüssel bei der Vorstellung der Frühjahrs-Konjunkturprognose. Er stimme mit der groben Richtung der Vorschläge von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französischen Finanzministerin Christine Lagarde überein, sagte der finnische Kommissar.

Im Detail gehen die Vorstellungen aber auseinander. Merkel fordert wirksame Sanktionen bei Verstößen gegen den Pakt – hierfür wäre eine Änderung des EU-Vertrages nötig. Rehn äußerte sich zuletzt skeptisch zu eine solche Vertragsänderung. Der Kommissar erneuerte dagegen seine Forderung nach einer "strengeren Haushaltsüberwachung". Nach seinen Vorstellungen sollen Mitgliedstaaten ihre Haushaltspläne bereits im Frühstadium offenlegen. Das stößt in Deutschland auf Widerstand.

Frankreich dagegen will vor allem Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit überwachen. Finanzministerin Lagarde hatte zuletzt in Berlin mit der Aussage für Verstimmung gesorgt, die deutsche Exportstärke schade den EU-Partnern. Über die Lehren aus der Schuldenkrise Griechenlands beraten am Freitag die Staats- und Regierungschefs der EU bei einem Sondergipfel in Brüssel. Rehn will seinerseits am kommenden Mittwoch konkrete Vorschläge vorlegen.

Das Rettungspaket der Euro-Länder und Internationalen Währungsfonds von 110 Milliarden Euro für Griechenland reicht nach Einschätzung von Rehn aus. "Es handelt sich um ein Mehrjahresprogramm, dass Griechenland genügend Raum gibt, die öffentlichen Finanzen in Ordnung zu bringen", sagte Rehn.. Er reagierte damit auf Spekulationen, wonach das in der Eurozone beispiellose Hilfspaket später noch aufgestockt werden muss. "Das wurde sehr sorgfältig berechnet", sagte der Finne. Die Eurozone müsse die Griechenland- Krise unbedingt in den Griff bekommen. "Um den noch verhaltenenen Wirtschaftsaufschwung zu sichern, ist es absolut notwendig, das Buschfeuer in Griechenland einzudämmen, damit es kein Waldbrand wird."

Die Wirtschaft in Europa erholt sich nur langsam von der schwersten Rezession ihrer Geschichte. Das Bruttoinlandsprodukt in der Euro-Zone wird nach der Frühjahrsprognose der EU-Kommission in diesem Jahr um 0,9 Prozent und 2011 um 1,5 Prozent zulegen. Der erwartete Zuwachs in der Europäischen Union mit ihren 27 Mitgliedstaaten liegt kaum höher. Im vergangenen Jahr war das BIP in der Euro-Zone und in der EU um jeweils rund vier Prozent geschrumpft - das war das stärkste Minus in der Geschichte der Währungsunion.

Für Deutschland sagt die Kommission ein Plus des BIP von 1,2 Prozent in diesem Jahr und von 1,6 Prozent im nächsten Jahr voraus. Das von einer schweren Schuldenkrise geplagte Griechenland ist das einzige Euro-Land, in dem die Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr noch immer sinkt. Nach einem Minus von drei Prozent in diesem Jahr geht die Kommission von einem BIP-Rückgang um 0,5 Prozent 2011 aus.

Die Neuverschuldung in der Euro-Zone wird im kommenden Jahr nur wenig sinken auf 6,1 Prozent des BIP und bleibt damit doppelt so hoch als nach dem Stabilitätspakt erlaubt. Der Schuldenstand soll 2011 auf 88,5 Prozent klettern und wird sich damit weiter vom Referenzwert 60 Prozent entfernen. Die Inflationsrate bleibt angesichts der schleppenden Erholung nach der Prognose mit rund anderthalb Prozent 2010 und 2011 unter der Toleranzschwelle der Europäischen Zentralbank für Preisstabilität.