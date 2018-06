Nach fast elf Monaten durfte die in Teheran festgehaltene Französin Clotilde Reiss in ihre Heimat ausreisen. Die junge Frau traf am Sonntagnachmittag in Paris ein. Reiss war am Vortag nach Angaben ihres Anwalts von der iranischen Justiz wegen der Unterstützung der Massenproteste gegen Präsident Mahmud Ahmadinedschad zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Diese sei jedoch "aufgrund der persönlichen Situation" der jungen Frau in eine Geldstrafe in Höhe von knapp 250.000 Euro umgewandelt worden. Reiss verließ Teheran unter größter Diskretion. Der Élysée gab ihre Ausreise erst bekannt, als sie bereits in Dubai zwischengelandet war.

Am frühen Nachmittag landete die junge Frau mit einer französischen Regierungsmaschine auf einem Militärflughafen bei Paris. Sie fuhr anschließend in den Elysée-Palast, wo sie Staatschef Nicolas Sarkozy dankte. Er habe ihre "Unschuld" verteidigt, sagte sie. Sarkozy dankte seinerseits den Präsidenten von Brasilien, dem Senegal und Syrien für ihre "aktive Rolle" bei der Freilassung von Reiss.

Reiss, die als Lektorin an der Universität im zentraliranischen Isfahan gearbeitet hatte, war am 1. Juli 2009 festgenommen worden , kurz nachdem Sarkozy bei der iranischen Präsidentschaftswahl offen von "Betrug" gesprochen hatte. Die iranische Justiz legte der Französin zur Last, in E-Mails Berichte und Fotos über die Proteste gegen die umstrittene Wiederwahl von Ahmadinedschad verbreitet und damit zum Aufruhr angestiftet zu haben. Mitte August konnte Reiss gegen Kaution das Gefängnis verlassen , musste aber unter Hausarrest in der französischen Botschaft auf ihr Urteil warten.

Vor dem Hintergrund ohnehin gewachsener Spannungen wegen des iranischen Atomprogramms hatte der Fall der jungen Französin zu einem monatelangen diplomatischen Tauziehen zwischen Paris und Teheran geführt. Am Samstag wurde Reiss schließlich verurteilt.

Es habe "kein Geschacher" und "keine Gegenleistungen" in dem Fall gegeben, sagte der französische Außenminister Bernard Kouchner im Rundfunksender Radio J . Davor wies auch ein Sprecher des iranischen Außenministeriums zurück, dass es einen Zusammenhang mit der Ausreise des iranischen Ingenieurs Madschid Kakawand aus Frankreich gebe. Die französische Justiz hatte Anfang Mai eine Auslieferung von Kakawand an die USA abgelehnt. Dort steht er unter Verdacht, dem Iran Güter geliefert zu haben, die auch militärischen Zwecken dienen könnten.

In den kommenden Tagen entscheidet Frankreich zudem über das Schicksal des Iraners Ali Wakili Rad, der 1991 den früheren iranischen Regierungschef Tschapur Bachtiar ermordet hatte. Er verbüßt in Frankreich eine lebenslange Haftstrafe, könnte aber ab Dienstag unter Auflagen auf freien Fuß kommen. Laut seinem Anwalt müsste er wegen seines fehlenden Wohnsitzes in Frankreich dann direkt an den Iran ausgeliefert werden, wofür das Pariser Innenministerium eine entsprechende Anweisung erlassen müsse.