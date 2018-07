Inhalt Seite 1 — "Für die Türkei ist das fast wie ein militärischer Angriff" Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Paul Salem (49) ist Direktor des Middle East Centers der Carnegie Stiftung in Beirut. Der libanesische Wissenschaftler hat an der Harvard Universität studiert und ist Autor zahlreicher Bücher über den Nahen und Mittleren Osten.

Frage: Herr Salem, der Waffeneinsatz israelischer Soldaten gegen sechs Schiffe mit Hilfsgütern hat weltweit Empörung ausgelöst. Bedeutet dies das Ende der israelischen Blockade des Gaza-Streifens?

Paul Salem: Ich rechne nicht mit einer dramatischen Änderung der Blockade-Politik – auch wenn das für die betroffene palästinensische Bevölkerung sehr bedauerlich ist. Die Spannungen werden steigen, aber Israel und die Vereinigten Staaten werden ihren Druck auf Hamas nicht verringern. Die israelische Regierung wird die eine oder andere Konzession machen, um die internationale Erregung abzufedern. Man wird die Blockade etwas lockern, aber mehr nicht.

Frage: Die Türkei war bisher ein enger Verbündeter Israels. Nun ist die Empörung hier besonders groß, weil offenbar die Mehrzahl der Opfer türkische Bürger sind. Was bedeutet das für Israels Lage in der Region?

Salem: Das Verhältnis zwischen der Türkei und Israel hat sich vor allem seit dem Gaza-Krieg Anfang 2009 spürbar verschlechtert. Trotzdem blieb alles bisher in moderaten und diplomatisch abgesteckten Bahnen. Das wird sich ändern. In der Türkei wird der Vorfall vor der Gaza-Küste fast wie ein militärischer Angriff wahrgenommen. Die türkische Öffentlichkeit ist außer sich. Durch diese Aktion hat sich Israel in der Region wahrscheinlich einen neuen Feind gemacht. Wenn man von den Überfällen der kurdischen PKK mal absieht – wann war es das letzte Mal, dass türkische Staatsbürger von einer fremden Armee getötet wurden? Ich kann mich nicht erinnern.

Frage: Welche Folgen hat dieses Zerwürfnis für die Region?

Salem:Ankara hat lange im Verhältnis zwischen Israel und Syrien vermittelt. Auch hat die Türkei neben Iran den größten Einfluss im Irak. Für seine wirtschaftliche Entwicklung braucht die Türkei regionale Märkte, aber auch viel Öl und Gas. Darum wird sich Ankara künftig stärker Iran und den arabischen Golfstaaten zuwenden. Die Türkei wird ihre regionale Position neu bestimmen – und zwar ohne große Rücksicht auf Israel.