13 Jahre nach der triumphalen Machtübernahme von Tony Blair steht die Labour-Partei vor dem Gang in die Opposition. Nach dem Abbruch der Koalitionsgespräche mit den Liberaldemokraten am heutigen Nachmittag erklärte der britische Premierminister Gordon Brown seinen Rücktritt.

Wenn Königin Elizabeth II. sein Rücktrittsgesuch annehme, werde er ihr raten, den Tory-Chef David Cameron mit der Regierungsbildung zu beauftragen, sagte Brown in einem emotionalen Statement vor seinem bisherigen Amtsitz in der Londoner Downing Street. Auch sein Amt als Chef der Labour-Partei werde er mit sofortiger Wirkung aufgeben, fügte Brown hinzu. Nach der Erklärung an der Seite seiner Frau Sarah fuhr der Labour-Politiker zum Buckingham Palace, der Residenz der Queen.

Zuvor war bekannt geworden, dass die Gespräche zwischen Labour und den Liberaldemokraten von Nick Clegg über eine mögliche Regierungsbildung gescheitert waren. Um einen Durchbruch zu ermöglichen, hatte Brown zunächst seinen Rücktritt im Herbst angekündigt. Bereits vor den Gesprächen mit Labour hatten die Libdems Verhandlungen mit den Konservativen von Cameron aufgenommen.

Die Liberaldemokraten waren als drittstärkste Kraft aus der Parlamentswahl am vergangenen Donnerstag hervorgegangen und wurden so zum entscheidenden Mehrheitsbeschaffer. Die Konservativen stellen zwar die meisten Abgeordneten im Parlament, für eine alleinige Regierungsbildung mit eigener absoluter Mehrheit fehlen ihnen aber 20 Mandate.

Browns Rücktritt und der Abbruch der Verhandlungen mit den Liberaldemokraten dürfte auch all jene Kritiker bei Labour zufrieden stellen, die gegen eine Koalition mit den Libdems waren. Davon gab es nicht wenige, zahlreiche ehemalige und auch amtierende Minister hatten ihrer Partei den Gang in die Opposition empfohlen. Denn Labour und Liberale wären auf einige kleine, teilweise nationalistische Regionalparteien angewiesen gewesen. Eine "Koalition der Verlierer" könne zu einem Desaster für Labour werden, warnte zum Beispiel der frühere Innenminister David Blunkett.