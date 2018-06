Die Labour-Partei steuert auf eines ihrer schlechtesten Ergebnisse in der Nachkriegsgeschichte zu. Bei lediglich noch 35 auszuzählenden von insgesamt 650 Wahlkreisen muss Premierminister Gordon Brown hohe Verluste verkraften. Seine Partei kommt nur noch auf 247 Sitze im neu gewählten britischen Unterhaus. Doch nach 13 Jahren an der Regierung will Labour nicht weichen: Brown setzt auf eine Koalitionsregierung, vorzugsweise mit den Liberaldemokraten unter Nick Clegg.

Die kleinere Partei konnte die hohen Erwartungen in sie aber nicht erfüllen und kommt überraschend nur auf 51 Mandate, zwei weniger noch als bei der vorigen Wahl. Trotz Übereinstimmungen in ihren politischen Positionen dürfte die Bereitschaft der Lib Dems aber gering sein, dem unpopulären Brown zu einer weiteren Amtszeit als Premier zu verhelfen. Ein weiteres Problem könnte darin bestehen, dass Labour und Liberaldemokraten auch gemeinsam nicht die absolute Mehrheit von 326 der 650 Unterhaussitze erreichen.

Über eine mögliche Zusammenarbeit und eine denkbare Regierungsbildung mit den Tories oder der Labour-Partei wollen die Liberaldemokraten erst an diesem Samstag. Die neu gewählten Abgeordneten und Partei-Spitzen wollten dann zu einem privaten Treffen zusammenkommen, berichtete die Nachrichtenagentur PA. Das sehen die Parteistatuten vor. Clegg selbst hielt sich noch bedeckt. Er sagte lediglich: "Das war eine enttäuschende Nacht. Wir haben einfach nicht das erreicht, was wir uns erhofft haben."

Auch die Tories und ihr Parteichef David Cameron kommen nicht auf die notwendige Mehrheit. Sie erlangten bis dato 290 Sitze und könnten ebenfalls nur mit einem Koalitionspartner die politische Zukunft Großbritanniens bestimmen.

Sollte tatsächlich keine der Parteien eine absolute Mehrheit im Unterhaus haben, gäbe es erstmals seit 1974 ein sogenanntes hung parliament . Für diesen Fall sieht das britische Wahlrecht vor, dass der amtierende Regierungschef, also Brown, das Vorrecht auf die Regierungsbildung hat. Das schließt aber nicht aus, dass Cameron Regierungschef wird. Der Konservative könnte eine Koalitionsregierung bilden oder einer Minderheitsregierung vorstehen.

Brown machte deutlich, dass er nicht an einen Rückzug denkt. Er sehe seine Aufgabe darin, "meinen Part in der Bildung einer starken, stabilen und prinzipientreuen Regierung für Großbritannien zu spielen", sagte der Premier in seinem Wahlkreis Kirkcaldy. Dies werde zu einer nachhaltigen Erholung der britischen Wirtschaft führen.

Führende Kabinettsmitglieder zeigten sich offen für ein Bündnis mit den Liberaldemokraten. Auf diese Möglichkeit angesprochen, sagte Wirtschaftsminister Peter Mandelson dem Sender Sky News: "Sie müssen nicht ganz so entsetzt klingen. Offensichtlich wären wir bereit, das zu prüfen." Auch Energieminister Ed Miliband und Innenminister Alan Johnson schlossen diese Möglichkeit nicht aus.

Der Konservative Cameron wiederum beanspruchte die Regierungsbildung für sich und forderte seinen Konkurrenten Brown zum Rücktritt auf. "Wir müssen die vollständigen Ergebnisse abwarten, aber ich glaube, es ist schon klar, dass die Labour-Regierung ihr Mandat, unser Land zu regieren, verloren hat", sagte er in seinem Wahlkreis Witney in der Nähe von Oxford. "Was durch diese Ergebnisse deutlich wird, ist dass das Land, unser Land, einen Wandel will", warb der Chef der Tories für einen Neuanfang. Dafür sei eine neue Führung vonnöten. Die Konservativen stünden "bereit, alles zu tun, was wir können, um diese Führung zu bringen, um dabei zu helfen, unserem Land eine starke, stabile entschlussfreudige und gute Regierung zu bringen." Er versprach, sich "vom nationalen Interesse" leiten zu lassen.