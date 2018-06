Einen Tag vor der Abstimmung am Donnerstag sind die künftigen Machtverhältnisse in Großbritannien offener denn je. Die regierende Labour-Partei von Premierminister Gordon Brown holte in einer Umfrage einen Teil ihres Rückstands auf und könnte demnach stärkste Kraft im Unterhaus bleiben.

Eine andere Umfrage sah dagegen die Konservativen in Führung. In keinem Fall würde es jedoch für eine Regierungsmehrheit reichen. Drei große Zeitungen gaben Wahlempfehlungen für Oppositionsparteien ab.

Die Spitzenkandidaten kämpften bis zum letzten Moment um die Gunst der Wähler, von denen rund ein Drittel noch als unentschlossen gilt. Konservativen-Chef David Cameron setzte seinen Wahlkampf bis tief in die Nacht hinein fort. Brown warb am Morgen bei Arbeitern auf einem Markt in Nordengland um Unterstützung für seine seit 1997 regierende Partei.

Labour legte in einer Umfrage des Instituts YouGov für die Zeitung The Sun auf 30 Prozent zu, während die Konservativen bei 35 Prozent stagnierten. Die Liberaldemokraten gaben vier Punkte auf 24 Prozent ab. Wegen der Besonderheiten des britischen Wahlsystems könnte Labour bei diesem Ausgang dennoch die meisten Sitze erreichen, würde aber eine absolute Mehrheit verfehlen und wäre deshalb auf die Unterstützung anderer Kräfte im Parlament angewiesen.

Eine andere Umfrage ergab einen unveränderten Vorsprung der Konservativen von acht Punkten vor Labour. Nach dieser Erhebung – erstellt von ComRes für den Independent – würden die Konservativen auch stärkste Kraft im Unterhaus, hätten aber ebenfalls keine eigene Regierungsmehrheit.

In einem solchen, in Großbritannien sehr seltenen hung parliament , in dem keine Partei die nötige Mehrheit von mindestens 326 der 650 Sitze erreicht, wären die zuletzt deutlich erstarkten Liberaldemokraten – traditionell die eher bedeutungslose dritte Kraft – das Zünglein an der Waage. Zwei hochrangige Vertreter der Partei kündigten eine konstruktive Zusammenarbeit an, egal wem die Wähler die Führungsrolle gäben.

"Je nach Wahlausgang wären wir zu Gesprächen mit anderen Parteien bereit", sagte der finanzpolitische Sprecher Vince Cable dem BBC-Rundfunk. Führende Liberaldemokraten schlossen aber aus, eine Partei zu unterstützen, die nach Wählerstimmen Dritter werde und trotzdem die meisten Abgeordneten stelle.

Die Demokratisch-Unionistische Partei aus Nordirland, die Prognosen zufolge mindestens neun Sitze erreichen dürfte, wäre einem Zeitungsbericht zufolge zu einer förmlichen Koalition mit den Konservativen bereit. Als Gegenleistung werde sie von Cameron verlangen, Nordirland von Haushaltskürzungen auszunehmen, hieß es im Daily Telegraph weiter.

Die beiden auflagenstarken Zeitungen Daily Express und Daily Mail gaben Wahlempfehlungen für die Konservativen ab. Diese bräuchten einen klaren Wählerauftrag, um ihre ehrgeizigen Pläne zur Senkung des Haushaltsdefizits durchzusetzen. Der Independent sprach sich für die Liberaldemokraten aus und unterstützte deren Forderung nach einer Reform des Wahlrechts.

Das amtliche Endergebnis wird am Freitag gegen 15.00 Uhr erwartet. Bei klaren Mehrheiten zieht der Wahlsieger in den Sitz des Premierministers in der Downing Street ein und beginnt mit den Vorbereitungen für die Regierungsbildung. Bewahrheitet sich allerdings die Vorhersage eines hung parliament , beginnen Verhandlungen um eine Koalitionsregierung. Dabei sieht das britische Wahlrecht vor, dass die Initiative zur Regierungsbildung beim amtierenden Premier liegt, also Brown.