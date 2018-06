Nach monatelangem Ringen um den richtigen Kurs im Atomstreit mit Iran haben sich die UN-Vetomächte auf neue Sanktionen gegen das Land geeinigt. Nun haben auch Russland und China, die bislang weiteren Strafmaßnahmen skeptisch gegenüberstanden, einem "starken Entwurf" über eine vierte UN-Sanktionsrunde zugestimmt. Dies teilte US-Außenministerin Hillary Clinton in Washington mit.

Ihren Angaben zufolge soll der Entwurf noch im Laufe des Tages an alle Mitglieder des Sicherheitsrats gehen. Noch am Abend (MEZ) wird das Gremium nach Diplomatenangaben zu einer Sitzung zum Thema Atom-Streit zusammenkommen. Angaben zur Substanz der neuen Strafmaßnahmen machte Clinton zunächst nicht. Sie betonte, dass der Entwurf in "enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Sechsergruppe" entstanden sei. Der Gruppe gehört neben den fünf UN-Vetomächten USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich auch Deutschland an.

Die Einbeziehung Chinas und Russlands war für die USA unerlässlich, da diese Länder jede Sanktionsresolution im Sicherheitsrat durch ihr Veto blockieren könnten. Die beiden weiteren Vetomächte Großbritannien und Frankreich forderten ebenso wie die USA seit Langem neue Strafen gegen Iran.

Der Zeitpunkt von Clintons Ankündigung vor dem Außenausschuss des Senats kam überraschend: Auf Vermittlung Brasiliens und der Türkei hatte Teheran erst am Vortag eingewilligt, sein Uran im Ausland anreichern zu lassen . Dieses Zugeständnis war als Versuch des Regimes gewertet worden , die Argumente von Sanktionsbefürwortern wie den USA zu entkräften.

Clinton ließ in der Senatsanhörung durchblicken, dass sie dieses Manöver als gescheitert betrachte: Die Einigung der Vetomächte sei "eine Antwort auf die Bemühungen Teherans in den letzten Tagen, wie sie überzeugender nicht hätte ausfallen können". Das Abkommen habe "viele Fragen offengelassen", kritisierte sie. "Starke Sanktionen werden eine unzweideutige Botschaft darstellen, was wir von Iran erwarten." Die Ministerin dankte der Türkei und Brasilien aber ausdrücklich für deren "aufrichtige Bemühungen".

Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan hatte kurz vor Clintons Ankündigung noch einmal um Unterstützung für das Uran-Abkommen gebeten. "Wir müssen aufhören, von Sanktionen zu sprechen", sagte er in Madrid. Brasilien forderte derweil, mit der Türkei in die 5+1-Gruppe für die Iran-Verhandlungen aufgenommen zu werden. Eine derartige Öffnung des Gesprächsformats wäre "wünschenswert", sagte der außenpolitische Berater von Präsident Luiz Inacio Lula da Silva, Marco Aurelio Garcia, in Madrid.

Brasilien und die Türkei zählen derzeit als nicht-ständige Mitglieder zu den 15 Ländern, die im UN-Sicherheitsrat vertreten sind. Der UN-Sicherheitsrat hatte bereits drei Sanktionsrunden gegen Iran beschlossen; damit reagierte er auf die Weigerung des Landes, seine Urananreicherung auszusetzen.

Iran wird verdächtigt, unter dem Deckmantel der nuklearen Stromerzeugung an Atomwaffen zu arbeiten. Teheran bestreitet die Vorwürfe. Das Land hat in der Vergangenheit aber immer wieder UN-Kontrollen seiner Atomanlagen erschwert oder sogar verhindert, was die Zweifel an den friedlichen Absichten des Programms verstärkte.