Die189Mitgliedstaaten des Atomwaffensperrvertrags haben Israel aufgefordert, das1970geschlossene Abkommen zu unterzeichnen und seine Nuklearanlagen unter die Aufsicht der Internationalen Atomenergiebehörde zu stellen. Zugleich sprachen sie sich für eine internationale Konferenz aus, auf der in zwei Jahren über ein grundsätzliches Verbot von Massenvernichtungswaffen im Nahen Osten gesprochen werden soll.

Damit wurde zum Abschluss der alle fünf Jahre stattfindenden Folgekonferenz zur Überprüfung des Sperrvertrags der Druck auf Israel erhöht. Von ihm wird vermutet, dass es als einziger Staat in der Region über Atomwaffen verfügt.

Die Erklärung wurde von allen Unterzeichnern des Atomwaffensperrvertrags angenommen, darunter auch von Israels engstem Verbündeten, den USA. "Dieses Dokument zieht die Mitgliedsstaaten zur Verantwortung, schreckt von der Weiterverbreitung von Atomwaffen ab und betont die Vorzüge der friedlichen Nutzung nuklearer Energie", sagte eine US-Vertreterin. Die Vereinigten Staaten hatten sich lange gegen die explizite Erwähnung Israels gesträubt und die arabischen Staaten davor gewarnt, dies zu tun. Letztendlich gab die amerikanische Delegation nach Angaben anderer Diplomaten jedoch ihren Widerstand auf, um ein Scheitern der Konferenz zu verhindern.

Sicherheitsberater Jim Jones nannte es dennoch bedauerlich, dass in der Abschlusserklärung der Folgekonferenz zum Atomwaffensperrvertrag nicht auch der Iran erwähnt worden sei. Schließlich sei die Regierung in Teheran bei den Bemühungen zur Verringerung von Nuklearwaffen die "größte Bedrohung" im Nahen Osten. US-Präsident Barack Obama sagte: "Wir lehnen es entschieden ab, Israel zu isolieren, und werden es nicht zulassen, dass Israels Nationale Sicherheit in Gefahr gerät."

Israel nahm an der Konferenz nicht teil.Ob Israel tatsächlich über Atomwaffen verfügt, lässt das Land seit jeher offen. Die Regierung reagierte mit harscher Kritik auf die Abschlusserklärung. Die Vorschläge der Konferenz in New York seien "voller Fehler und heuchlerisch", hieß es in einer Erklärung, die Ministerpräsident Benjamin Netanjahu während eines Besuchs in Toronto veröffentlichte. "Die Resolution ist voller Fehler und heuchlerisch." Sie ignoriere "die Realitäten im Nahen Osten und die wahren Bedrohungen der Region sowie der gesamten Welt." Israel werde daher an der Umsetzung nicht teilnehmen.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon wertete die schriftliche Vereinbarung hingegen als eine "feste Basis" zum weiteren Ausbau des Atomwaffensperrvertrages. Diesen haben neben Israel auch Pakistan, Indien und Nordkorea nicht unterzeichnet.