Sechs Wochen nach dem Aufstand in Kirgistan flammen die Konflikte zwischen der Übergangsregierung und des alten Regimes wieder auf: Im Süden des zentralasiatischen Landes gerieten Anhänger beider Parteien in den letzten Tagen wiederholt aneinander und lieferten sich Straßenschlachten. Die neuen Unruhen kosteten mindestens drei Menschen das Leben, mehr als 50 weitere wurden verletzt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Die Chefin der Interimsregierung, Rosa Otunbajewa , räumte ein, die Lage sei "gespannt". Um das Machtvakuum zu füllen und damit die Lage im Süden nun dauerhaft zu befrieden, bestimmte die Führung in Bischkek Otunbajewa nun per Dekret auch zur Übergangspräsidentin. Die Amtszeit gelte bis Ende 2011, teilte die Übergangsregierung mit. Damit sind die für Oktober geplanten Präsidentschaftswahlen abgesagt. Allerdings solle Otunbajewa noch durch ein Referendum bestätigt werden, das zeitgleich mit der Abstimmung über die neue Verfassung am 27. Juni stattfinden soll.

Die blutigen Zusammenstöße im Süden halten bereits seit Freitag an: In den Städten Dschalal-Abad, Batken und Osch, Hochburgen des autoritären Ex-Präsidenten Kurmanbek Bakijew, waren dessen Anhänger und Getreue der neuen Führung mit Brandsätzen, Steinen und Stöcken aufeinander losgegangen. Die Bakijew-Getreuen besetzten einen Flughafen, stürmten Regierungsgebäude und setzten den alten Gouverneur von Osch wieder ein.

Kurzzeitig gelang es der Übergangsregierung eigenen Angaben zufolge jedoch, die Kontrolle im Süden zurückzugewinnen und die Lage zu stabilisieren. Am Mittwoch bekriegten sich die verfeindeten Parteien jedoch schon wieder auf den Straßen Dschalal-Abads, ein Mensch starb. Demonstranten versuchten in das Universitätsgebäude einzudringen und es anzuzünden. Bis zum 1. Juni gilt in der Stadt daher der Ausnahmezustand. Verteidigungsminister Ismail Issakow entsandte Truppen nach Dschalal-Abad, um die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Die Übergangsregierung ist überzeugt, dass Bakijew und seine Gefolgsleute die Unruhen befeuern. Diese hätten "schon wieder das Blut von kirgisischen Bürgern vergossen". Die Behörden hatten den Ex-Staatschef bereits wegen Massenmords angeklagt und seine Auslieferung aus Weißrussland beantragt, wohin er sich nach dem Umsturz geflüchtet hatte. Sie werfen ihm vor, für den Tod von 86 Demonstranten während der Proteste gegen seine Regierung verantwortlich zu sein.

Die USA, die Kirgistan als Drehkreuz für ihren Afghanistaneinsatz nutzen, sehen die neuen Ausschreitungen mit Sorge und mahnen alle Beteiligten, die Probleme friedlich zu lösen. Auch Christine Ashton, die neue EU-Außenbeauftragte, rief die kirgisische Interimsregierung zu maßvollem Handeln auf. Sie dürfe ihre Macht nicht demonstrieren und müsse Eskalationen vermeiden. Wichtig sei, dass möglichst schnell eine legitimierte Regierung ins Amt kommen und eine Verfassung ausgearbeitet und zur Abstimmung gestellt würde.

Russland hatte der Regierung unter Otunbajewa wiederholt Unterstützung zugesichert. 150 russische Soldaten sind in Kirgistan, zudem hat Kremlchef Dmitrij Medwedjew den Sondergesandten Wladimir Ruschailo in das Land geschickt, der die Situation sondieren soll.