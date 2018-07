Die Regierung habe erkannt, dass es bei den Verhandlungen keine Einigung geben könne, berichtete der Sender BBC. Die regierende Labour-Partei arbeitete nun an einer Erklärung über das Ende der Verhandlungen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür allerdings noch nicht. Die Liberalen wollten das Ende der Verhandlungen mit Labour ebenfalls nicht bestätigen.

Ein Abbruch der Gespräche würde nach 13 Jahren das Ende der Labour-Regierung bedeuten. BBC berichtete am Regierungssitz von Premier Gordon Brown in London, dass bereits große Umzugstaschen in Regierungswagen gepackt würden.





Die Liberalen verhandelten weiter mit den Konservativen von Parteichef David Cameron über ein mögliches Bündnis. Hochrangige Politiker der Liberalen sagten, dass dies die bessere Option sei.

Am vergangenen Dienstag hatten sich auch mehrere Labour-Abgeordnete ablehnend gegenüber einer Koalition mit den Liberaldemokraten geäußert. Eine "Koalition der Verlierer" könne zu einem Desaster für Labour werden, sagte der frühere Innenminister David Blunkett. Labour-Bildungsstaatssekretärin Diana Johnson gab zu bedenken, eine rot-gelbe Koalition hätte immer noch nicht die Mehrheit im Parlament und damit nicht genug Unterstützung. Ein hochrangiger Politiker der Liberalen sagte, dass eine Koalition mit den Tories die bessere Option sei. Das Angebot der Konservativen sei "das einzige gute Geschäft".



Die Konservativen waren bei der Wahl am vergangenen Donnerstag stärkste Kraft geworden, brauchen aber auch die Unterstützung der Liberalen oder müssen sich von kleineren Gruppen dulden lassen. Labour hatte eine schwere Schlappe eingesteckt, Brown hatte deshalb seinen Rückzug als Parteichef angekündigt.