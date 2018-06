Die Reform des Einwanderungsrechts zählt zu den umstrittensten politischen Fragen der USA. Ein Gesetzentwurf liegt zwar noch nicht vor, doch Präsident Barack Obama will illegalen Einwanderern eine Legalisierung ihres Aufenthalts ermöglichen. Dafür braucht er allerdings die Stimmen der Republikaner, denen er nun entgegenkommen will: So wie von ihnen gefordert, sollen die Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze zu Mexiko verschärft werden.

Zu diesem Zweck mobilisiert Obama die Nationalgarde, einer Reservetruppe der Streitkräfte, die bereits von seinem Vorgänger George W. Bush vorübergehend gegen Kriminalität und illegale Einwanderung an der Grenze zu Mexiko eingesetzt worden war. Nun sollen bis zu 1200 weitere Soldaten den Schmuggel von Waffen, Drogen und Geld sowie die illegale Einwanderung eindämmen. Gemeinsam mit der Grenzpolizei werde die militärische Reserveeinheit "Überwachungs- und Aufklärungsmissionen" entlang der etwa 3000 Kilometer langen Grenze übernehmen, sagte ein ranghoher Regierungsvertreter in Washington. Zudem will die Regierung 500 Millionen Dollar für den Ausbau der Grenzsicherheit bereitstellen.

Die oppositionellen Republikaner fordern von dem Präsidenten bereits seit Längerem, vor einer Reform der Einwanderungsbestimmungen zunächst den Weg für strengere Sicherheitsmaßnahmen an den Grenzen freizumachen. Dem früheren republikanischen Präsidentschaftskandidaten und Senator für Arizona, John McCain, reichen diese Maßnahmen noch nicht aus. "Das reicht einfach nicht", sagte er. Angesichts des "dramatischen Anstiegs der Gewalt" in den vergangenen Jahren seien 6000 Soldaten notwendig.

So weit will Obama nicht gehen und hofft darauf, die Republikaner bereits jetzt an der Mitwirkung an dem neuen Gesetz überzeugen zu können. Die Ankündigung, Soldaten an die Südwest-Grenze der USA zu schicken, erfolgte wenige Stunden nach einem Gespräch zwischen ihm und konservativen Senatoren. Danach hieß es aus dem Weißen Haus, der Präsident habe seine Gesprächspartner gebeten, seine Pläne für die Reform des Einwanderungsgesetzes zu unterstützen.

Mit seinen Plänen, durch die Verstärkung der Grenztruppen auch den Drogenschmuggel einzudämmen, kommt die US-Regierung auch den Kollegen in Mexiko-Stadt entgegen. Bei seinem Besuch in Washington in der vergangenen Woche hatte der mexikanische Präsident Felipe Calderón mehr Unterstützung des Nachbarstaats im Kampf gegen die Drogenkriminalität angemahnt. Mehrere Kartelle liefern sich in Mexiko eine blutige Auseinandersetzung um die lukrativen Schmuggelrouten in die USA, seit 2006 fielen dem Drogenkrieg fast 23.000 Menschen zum Opfer.

Der mexikanischen Regierung gefällt nicht, dass die Soldaten auch direkt gegen illegale Einwanderer – also vor allem gegen ihre Landsleute – vorgehen sollen. In Washington hatte Calderón auch die Einwanderungspolitik in den USA kritisiert. Ein vergangenen Monat in Arizona eingeführtes Gesetz erlaubt der Polizei, mutmaßliche illegale Einwanderer künftig auf bloßen Verdacht hin festzuhalten und ihre Papiere zu überprüfen.

Illegale Einwanderung ist eines der brennendsten innenpolitischen Probleme in den USA . Experten gehen davon aus, dass bis zu 1,5 Millionen Menschen jährlich ohne Erlaubnis in die USA kommen. Schätzungen zufolge halten sich derzeit zwölf Millionen illegale Einwanderer auf, viele von ihnen sind Mexikaner. Obama plant eine umfassende Gesetzesreform, die die Einwanderung besser kontrollieren und ein geordnetes System schaffen soll. Das Thema könnte einer der Schwerpunkte bei den Kongresswahlen im November werden, bei der die Demokraten ihre Mehrheit verlieren könnten .