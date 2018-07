"Ich plane ganz sicher, nach Pakistan zurückzukehren und wieder politisch aktiv zu werden", sagte Pervez Musharraf im Interview mit dem US-Sender CNN in Washington. Musharraf lebte seit seinem Rücktritt 2008 meist im Exil in London. "Die Frage darüber, ob ich als Präsidentschaftskandidat oder für das Amt des Ministerpräsidenten antrete, wird später geklärt", fügte er hinzu.

Pakistanische Regierungsvertreter hatten zuvor gesagt, Musharraf habe die Erlaubnis zur Neugründung einer Partei beantragt, um seine politische Rückkehr vorzubereiten.

Dem früheren Armeechef droht bei der Rückkehr in sein Land jedoch eine Verfolgung durch die Justiz. So muss er sich etwa wegen der Absetzung ihm unliebsamer Richter im Jahr 2007 verantworten, als er sich seinen Machterhalt in Pakistan sichern wollte.

Eine UN-geführte Untersuchung wirft ihm außerdem vor, keine ausreichenden Vorkehrungen getroffen zu haben, um die Ermordung der früheren pakistanischen Ministerpräsidentin Benazir Bhutto im Dezember 2008 zu verhindern. Musharraf wies dies stets zurück.

Der langjährige Staatschef war im August 2008 auf Druck der Regierung zurückgetreten , um einem drohenden Amtsenthebungsverfahren zuvorzukommen. Bhuttos Witwer Asif Ali Zardari folgte ihm damals im Amt.

In dieser Woche war Musharraf in der US-Hauptstadt und traf sich mit prominenten Pakistanern – offenbar, um über seine Rückkehr nach Pakistan und in die pakistanische Politik zu diskutieren.