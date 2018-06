Michail Chodorkowskij greift zu drastischen Maßnahmen: Der bekannteste Häftling Russlands will mit einem unbefristeten Hungerstreik Präsident Dmitrij Medwedjew dazu bewegen, sein Augenmerk auf andauernde Gesetzesverstöße zu lenken. Wie russische Medien berichteten, werde er seinen Streik erst dann beenden, wenn der Kremlchef über die Rechtsbrüche informiert ist, zitierte die Agentur Ria Novosti seinen Anwalt.

Chodorkowskij wirft der russischen Justiz Willkür vor. Der Kritiker von Regierungschef Waldimir Putin und frühere Chef des inzwischen zerschlagenen Ölkonzerns Yukos sitzt seit 2003 wegen Steuerbetrugs in Haft. Derzeit muss er sich zudem in einem zweiten Verfahren wegen Untreue und Geldwäsche verantworten .

Ein Moskauer Gericht hatte in dem Verfahren nun den Zeitraum der Untersuchungshaft formell um drei Monate verlängert. Aus Sicht Chodorkowskijs verstößt dies aber gegen ein unlängst von Medwedjew unterzeichnetes Gesetz. Demnach dürfen Beschuldigte in Wirtschaftsstrafverfahren in der Regel nicht mehr in Untersuchungshaft genommen werden.

Viele Menschen seien von dem Gesetz betroffen. Doch die Justizbehörden würden das von Medwedjew initiierte Gesetz "offen missachten", wurde Chodorkowskij zitiert. Der Moskauer Menschenrechtler Lew Ponomarjow sah dies ähnlich: Die jüngste Haftverlängerung sei ein grober Verstoß gegen die Gesetze, sagte er laut der Agentur Interfax.

Chodorkoskij war 2008 schon einmal in einen Hungerstreik getreten, um für einen Mithäftling eine bessere medizinische Versorgung zu erwirken. Nach zwei Wochen wurden seine Forderungen erfüllt.

Laut einem "Countdown" der Internetseite khodorkovsky.ru endet die erste Haftstrafe des Kritikers von Russlands Regierungschef Wladimir Putin in 525 Tagen. Chodorkowskij drohen in dem neuen Prozess allerdings 22 Jahre Haft. Er hatte immer wieder betont, dass die Prozesse politisch motiviert seien und er wohl zeitlebens im Gefängnis bleiben müsse. Auch Deutschland und die USA zweifeln die Rechtmäßigkeit des Verfahrens an.