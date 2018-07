Bei dem Angriff mit Handgranaten und automatischen Waffen seien elf Taliban getötet und neun Soldaten der internationalen Afghanistantruppe (Isaf) verletzt worden, sagte eine Isaf-Sprecherin. Ein amerikanischer Vertragsarbeiter sei ebenfalls ums Leben gekommen. Ein Talibansprecher sagte, es seien auch Selbstmordattentäter an der Attacke beteiligt gewesen.

Sechs Stunden nach dem Beginn der Kämpfe gebe es nur noch "sehr sporadische" Attacken. Es seien nur vereinzelt Schüsse zu hören. Die Taliban hätten ein Tor angegriffen, aber nicht eindringen können. "Die Antwort der Soldaten kam ziemlich schnell", sagte die Sprecherin.

Bagram steht unter US-Kommando und ist der größte Nato-Stützpunkt in Afghanistan. Der dortige Flugplatz ist das Luftdrehkreuz für die internationalen Truppen. Erst Ende März hatten Aufständische eine Rakete auf die Basis abgefeuert – kurz nach einem Besuch von US-Präsident Barack Obama.

Augenzeugen schilderten, dass der Angriff zwischen 4 und 5 Uhr morgens (2:30 Uhr MESZ) begonnen habe. Ein Bauer sagte, er sei von den Rotorengeräuschen von US-Kampfhubschraubern aus dem Schlaf gerissen worden.

Die Hubschrauber hätten auf Kämpfer am Boden gefeuert, die den Beschuss erwidert hätten. Ein anderer Bauer erzählte von einem Kämpfer mit Sprengstoffweste am Körper. Auf der Flucht vor US-Soldaten und Polizisten habe der Mann sich selbst in die Luft gesprengt. Talibansprecher Sabihullah Mudschahid sagte, vier Selbstmordattentäter hätten ihren Sprengstoff gezündet.

Erst am Dienstag waren beim schwersten Anschlag in der Hauptstadt Kabul seit mehr als einem Jahr sechs Nato-Soldaten und zwölf Zivilisten getötet worden. 47 Zivilisten wurden bei der heftigen Explosion zudem verletzt. Die Taliban bekannten sich zu dem Selbstmordanschlag, der sich gegen die "Invasoren der Nato" gerichtet habe.

Insgesamt kamen in Afghanistan seit Jahresbeginn mindestens 210 Nato-Soldaten ums Leben, darunter 130 US-Soldaten. Vier dänische Isaf-Soldaten wurden am vergangenen Mittwoch in der Südprovinz Helmand verletzt, als neben ihrem gepanzerten Fahrzeug ein Sprengsatz explodierte.