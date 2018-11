Inhalt Seite 1 — Falsche Sympathie mit den Schlächtern von Bangkok Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Viele Bilder und Berichte aus Bangkok erwecken jetzt einen völlig falschen Eindruck: Als hätten hier in den vergangenen Tagen allgemeines Chaos und Bürgerkrieg gedroht. Richtig ist: Chaos und Bürgerkrieg drohen in Thailand erst jetzt, nachdem Elitesoldaten der thailändischen Armee das Feuer auf zum allergrößten Teil friedliche Demonstranten eröffneten und ihren über Wochen gewaltfreien Protest blutig niederschlugen. Damit hat die thailändische Putschregierung unter Premierminister Abhisit Vejjajiva den Konflikt mit der demokratischen Opposition der Rothemden auf eine Art und Weise brutalisiert, die eine Rückkehr zur Demokratie in Thailand in weite Ferne rückt.

Erstaunlicherweise aber sieht der Westen den Konflikt bisher in einem ganz anderen Licht. Sogar in der gewöhnlich tadellosen BBC-Berichterstattung schlich sich ein Ton der Erleichterung ein, obwohl die Bilder des Senders zeigten, wie das thailändische Militär auf fliehende Demonstranten schoss. Doch man war offenbar froh, dass in Bangkok endlich wieder Ruhe einkehrte.

Das lässt sich leicht nachvollziehen. Die Demonstranten hielten über zwei Monate lang just jenen Stadtteil besetzt, in dem das westliche Leben in Bangkok stattfindet. Rund um die S-Bahnstation Chit Lom, wo die Demonstranten ihr improvisiertes Hauptquartier aufgeschlagen hatten und auf einer großen Bühne über Wochen ein unterhaltsames, aber lautes Protest- und Musikprogramm lieferten, liegen die wichtigsten westlichen Botschaften. Hier befinden sich die großen westlichen Luxushotels, die Börse samt den Büros der westlichen Finanzanalysten und die Regionalbüros vieler westlicher Medien.

Der Protest machte das Leben der Anwohner unbequem. Die Regierung stellte dem gesamten Viertel den Strom ab, auf der Straße türmten sich Müllberge. Nur durfte das die politischen Beobachter eigentlich nicht davon ablenken, dass die Proteste der Rothemden mit wenigen Ausnahmen bis zur ihrer gewaltsamen Niederschlagung äußerst friedlich und diszipliniert verliefen.

Noch am Dienstag dieser Woche konnte man unbehindert durch die behelfsmäßigen Reifen- und Bambusbarrikaden der Demonstranten spazieren. Hinter ihnen campierten Tausende einfacher Bauern aus den Hochburgen der Rothemden im Norden Thailands. Sie hatten ihre Strohmatten, ihre Kochgeräte und ihr Essen mitgebracht. Die Hälfte von ihnen waren Frauen und Kinder. Sie tanzten noch am Tag vor ihrer gewaltsamen Vertreibung zur Volksmusik auf der Bühne, zum Lied ihrer Bewegung: "Wir sind die Rothemden, wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen Demokratie. Gebt uns Gerechtigkeit und Demokratie!" sangen sie. Es war das erste Mal in der thailändischen Geschichte, dass eine so große Zahl von Bauern nach Bangkok gezogen war, um demokratische Rechte einzufordern.

Doch der größte Teil der internationalen Öffentlichkeit glaubte den Demonstranten nicht. Man sah in ihnen die manipulierte Masse des ehemaligen thailändischen Premierministers Thaksin Shinawatra, der heute im Exil weilt und die Medien gerne mit Mutmaßungen über einen kommenden Guerillakrieg in Thailand bedient.