Nach mehrwöchigem Machtkampf stehen in Thailand die Zeichen auf Entspannung. Die Regierungsgegner stellten ein Ende ihrer seit Wochen andauernden Proteste in der Hauptstadt Bangkok in Aussicht. "Ich habe das Gefühl, dass wir bald wieder in unsere Heimatstädte zurückkehren werden", sagte einer der Anführer der sogenannten Rothemden, Veera Musikapong. "Unser Ziel, für wahre Demokratie und die Rückkehr des Volkes an die Macht zu kämpfen, ist beinahe erreicht", sagte er bei einer Zeremonie anlässlich des 60. Thronjubiläums von König Bhumibol Adulyadej. "Wir sind seit rund 50 Tagen hier zusammen, ich denke wirklich, dass wir uns bald zurückziehen können."

Nach den wochenlangen Protesten der Oppositionellen, die den Rücktritt von Ministerpräsident Abhisit Vejjajiva fordern, hatte es am Dienstag erste Zeichen der Annäherung gegeben. Die Rothemden erklärten sich in Grundzügen mit dem Versöhnungsplan von Abhisit einverstanden. Dieser hatte sich am Montag zu Neuwahlen Mitte November bereit erklärt, wenn alle Parteien dem Plan zustimmen.

Für die von der Opposition seit Wochen geforderte Abstimmung nannte der Regierungschef fünf Voraussetzungen, darunter eine Bestandsgarantie für die Monarchie und eine Prüfung der blutigen Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten, bei denen bereits 27 Menschen ums Leben kamen und mehr als tausend verletzt wurden.

Der Zeitpunkt der Parlamentsauflösung und der Abstimmungstermin sind von entscheidender Bedeutung. Experten zufolge streben Regierung und Opposition danach, entweder bis September an der Macht zu bleiben oder bis dahin an die Macht zu kommen. In dem Monat soll unter anderem über den Umbau des mächtigen Militärs sowie über den Haushalt des Landes entschieden werden. Falls die Rothemden bis dahin an der Regierung sein sollten, rechnen Beobachter mit großen Umwälzungen, inklusive der Absetzung von königstreuen Generälen – eine Aussicht, die vor allem die alten Eliten des Landes fürchten.

Die Opposition visiere anscheinend einen früheren Termin zur Auflösung des Parlaments an, sagte der unabhängige Experte Sukhum Nuansakum. "Die Rothemden wandeln das Versöhnungsangebot zu ihrem eigenen Vorteil um und wollen es so lange melken wie möglich."

Die Börsen in Thailand reagierten am Dienstag erleichtert auf die Entspannungssignale. Der Leitindex schloss mehr als vier Prozent im Plus.