Im Gerangel um die Macht in Großbritannien prüfen die Parteien mögliche Koalitionen – eine schnelle Lösung zeichnet sich jedoch nicht ab. Alle Augen sind auf den Chef der Liberaldemokraten, Nick Clegg, gerichtet. Der kam am Samstag mit Abgeordneten seiner Partei zusammen, um über ein Bündnis mit den konservativen Tories von Parteichef David Cameron zu beraten. Kommt dies zustande, sind die Tage des Premierministers Gordon Brown gezählt. Die Verhandlungen ziehen sich jedoch vermutlich noch länger hin. Cameron will erst am Montagabend seine Abgeordneten treffen, um die Lage zu beraten.

Die Konservativen gingen aus der Parlamentswahl am Donnerstag zwar als stärkste Kraft hervor, verfehlten aber die absolute Mehrheit. Browns Labour-Partei musste herbe Verluste hinnehmen . Jedoch buhlt auch Browns Partei um die Liberaldemokraten, um in einer Koalition weiterhin an der Macht zu bleiben. Nach Medienberichten haben Brown und Clegg bereits telefoniert. Die Liberalen fordern eine Reform des bisherigen Wahlsystems, das kleine Parteien stark benachteiligt .

Sowohl Cameron als auch Brown hatten den Liberalen vor der Wahl eine solche Reform in Aussicht gestellt. Die Liberaldemokraten wollen ein Wahlsystem, das die tatsächliche Stimmenanteile besser abbildet als das geltende Mehrheitswahlrecht in Einerwahlkreisen. Derzeit kommt nur ein Abgeordneter pro Wahlkreis ins Parlament. Die Stimmen seiner Konkurrenten – auch wenn sie ihm nur knapp unterlegen sind – spielen keine Rolle. Ein solches Wahlrecht macht in der Regel Koalitionen überflüssig, daher ist die jetzige Situation für Politiker und Wähler in Großbritannien so ungewohnt. Das System führt außerdem dazu, dass die stimmenstärkste Partei, verglichen mit dem tatsächlichen Stimmergebnis, meist überproportional stark und die übrigen unterproportional vertreten sind. So kamen die Liberalen zwar landesweit auf fast ein Viertel der Stimmen, erhalten aber im Parlament nicht einmal ein Zehntel der Sitze.

Clegg hielt sich am Samstag alle Optionen offen und deutete längere Sondierungen an. Seine Priorität sei eine grundlegende, politische Reform. Er würde jedoch in den "kommenden Stunden und Tagen konstruktiv" vorgehen. Die Tories sind zwar an einer schnellen Lösung interessiert – auch weil die Finanzmärkte am Montag sensibel auf die unsichere Lage reagieren könnten. Aus Parteikreisen hieß es jedoch, es werde wahrscheinlich vor Montag kein Ergebnis geben.

Gespräche zwischen führenden Mitgliedern der Liberaldemokraten und den Tories am Freitagabend sowie ein Telefon zwischen Clegg und Cameron hatten keinen Durchbruch gebracht. Ein neues Treffen zwischen Spitzen der Liberalen und der Tories soll es am Sonntag geben. Um mögliche Ministerposten für die "Lib Dems" sei es bei den Sondierungsgesprächen noch nicht gegangen, hieß es.

Bis eine neue Regierung gebildet ist, bleibt Gordon Brown im Amt. Auch er versucht, die Liberalen an sich zu binden. Spekulationen gab es aber darüber, dass Clegg mit Brown nicht zusammenarbeiten wolle und den Rücktritt des Premiers fordern könnte. Schon seit Tagen diskutieren die Medien über mögliche Nachfolger für Brown, aus seiner eigenen Partei wurden bereits Rücktrittsforderungen laut. Labour hatte bei der Wahl das zweitschlechteste Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte erzielt.

Die Tories kämen zusammen mit den Liberalen auf 363 von insgesamt 650 Sitzen im Unterhaus, Labour mit den Liberalen auf 315. Das wäre immer noch nicht die Mehrheit. Labour müsste also noch andere kleinere Parteien an sich binden. Cameron hatte am Freitag angedeutet, auch er könne sich eine Konstellationen vorstellen, in der die Tories als Minderheitsregierung von regionalen Parteien aus Schottland, Nordirland und Wales geduldet würden.