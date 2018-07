Bis zu 2000 Menschen könnten bei den Unruhen in Kirgistan ums Leben gekommen sein. Die Zahl der derzeit rund 200 gemeldeten Toten liege vermutlich um das Zehnfache höher, sagte die amtierende Präsidentin Rosa Otunbajewa der russischen Zeitung Kommersant .

"In den Dörfern gab es sehr viele Tote, und nach unserer Tradition werden sie sofort – spätestens bis Sonnenuntergang – unter die Erde gebracht", sagte Otunbajewa. Die Leichen seien nicht gezählt worden. Andere offizielle Stellen hatten zuletzt geschätzt, 2500 Menschen könnten bei den Kämpfen zwischen Kirgisen und Usbeken in den Regionen um Osch und Dschalalabad getötet worden sein. Otunbajewa sprach bei einem Besuch in Osch rund 300 Kilometer südlich der Hauptstadt Bischkek von einer nationalen Tragödie. Die nach Bischkek zweitgrößte Stadt des Landes, die bis zu 70 Prozent zerstört ist, soll nach den ethnischen Zusammenstößen wieder aufgebaut werden. Von einigen Gebäuden sind nur noch Ruinen übrig.

Die USA äußerten sich unterdessen besorgt über die anhaltende Gewalt zwischen der usbekischen Minderheit und Kirgisen. Man befürchte, das zentralasiatische Land könnte zu einer Brutstätte für radikale Islamisten werden. Nun soll es eine internationale Untersuchung geben. Der Staatssekretär im Außenministerium Robert Blake sprach nach dem Besuch eines Flüchtlingslagers im Nachbarland Usbekistan von einer katastrophalen Situation. Die kirgisische Übergangsregierung müsse alles unternehmen, um die Gewalt zu stoppen.

Seit Beginn der Woche ist die Gewalt zurückgegangen, einzelne Übergriffe gab es am Freitag dennoch. Auch Schüsse waren zu hören. Usbeken errichteten Barrikaden, um ihre Häuser von denen der Kirgisen zu trennen.

Das UN-Flüchtlingshilfswerk will am Samstag Zelte und andere Hilfsgüter auf dem Luftweg nach Kirgistan bringen. Eine Sprecherin sagte, mehr als eine Million Menschen seien auf Hilfe angewiesen . Bei ihnen handele es sich um Vertriebene, Flüchtlinge oder um Personen, die in Gastfamilien Aufnahme gefunden hätten. Etwa 400.000 Menschen sind auf der Flucht vor den schlimmsten Unruhen zwischen der usbekischen Minderheit und Kirgisen im Land seit zwei Jahrzehnten. Auf beiden Seiten der kirgisisch-usbekischen Grenze drängten sich Flüchtlinge in Hütten und Zelten, die meisten davon Frauen und Kinder. Viele haben kaum noch etwas zu essen und trinken. Tote der Unruhen gibt es zwar bei beiden Volksgruppen. Augenzeugen zufolge haben die Usbeken jedoch deutlich mehr Opfer zu beklagen.

Die Organisation Human Rights Watch (HRW) bezeichnete die Lage im Süden als weiter instabil. Bewohner der Konfliktregion würden von Überfällen und Vergewaltigungen berichten.

Russische Soldaten sollen nun strategische Einrichtungen wie Atomkraftwerke in Kirgistan bewachen und so für Sicherheit sorgen, teilte die Übergangspräsidentin im staatlichen Rundfunk mit. Dem erteilte Medwedjew aber eine Absage . In einem Interview mit dem Wall Street Journal sprach sich der Kremlchef für einen Abzug der seit 2002 in Kirgistan stationierten US-Soldaten aus. Der seinerzeit von Washington zum Anti-Terrorkampf in Afghanistan bezogene Stützpunkt Manas sollte "nicht ewig bestehen bleiben". Gleichzeitig betonte Medwedjew aber auch seine Sorgen: Sollte das Volk den Glauben an die Regierung verlieren, könnte sich Kirgistan unter den Taliban entwickeln, warnte er . Otunbajewa hatte Russland bereits vor knapp einer Woche um militärischen Beistand gebeten. Dieses Ansinnen wurde von der Führung in Moskau jedoch mit der Begründung zurückgewiesen, es handle sich bei dem Konflikt um eine innere Angelegenheit Kirgistans.

Mehr als zwei Monate nach dem Sturz des autoritären kirgisischen Präsidenten Kurmanbek Bakijew gilt die Lage in dem Hochgebirgsland an der Grenze zu China weiter als extrem gespannt. Die Übergangsregierung von Otunbajewa hält Unruhen auch im Norden des Landes für möglich. Unklar war, ob die für den 27. Juni geplante Volksabstimmung über eine demokratische Verfassung wie geplant organisiert werden kann. Die Menschen im Süden des Landes baten Otunbajewa, den Termin um 40 Tage zu verschieben. Die internationale Gemeinschaft hält das Referendum für dringend nötig, damit sich die politische Lage in der Ex-Sowjetrepublik stabilisiert.