Die Vereinten Nationen (UN) ziehen wegen der schlechten Sicherheitslage weiteres ausländisches Personal aus Afghanistan ab. Der Grund sind "glaubwürdige Hinweise auf Bedrohungen durch Extremisten", wonach "die Präsenz der Vereinten Nationen ein mögliches Ziel künftiger Angriffe ist", heißt es in dem Quartalsbericht von Generalsekretär Ban Ki Moon an den Sicherheitsrat. Deswegen würden Einsatzkräfte in den kommenden drei Monaten nach Kuwait verlegt.

Wie viele Mitarbeiter aus Afghanistan abgezogen werden sollen, war unklar. In dem Bericht werden keine Zahlen genannt. Angaben vom März zufolge waren zuletzt noch 900 bis 1000 ausländische Mitarbeiter am Hindukusch stationiert. Bereits im November hatten die UN hunderte Kollegen abgezogen, nachdem ihr Gästehaus in Kabul Ziel eines Taliban-Anschlags geworden war. Fünf ausländische UN-Mitarbeiter wurden damals getötet.

In dem Bericht kommen die UN in Bezug auf die Sicherheitslage in Afghanistan zu einem ernüchternden Ergebnis: So wurden in dieser Hinsicht nicht nur keine Fortschritte erzielt – das Land ist erheblich gefährlicher geworden. "Im Ganzen hat sich die Zahl der Zwischenfälle im Vergleich zu den Vorjahren signifikant erhöht", schreibt Ban Ki Moon. So habe es zu Beginn des Jahres fast doppelt so viele Bombenanschläge gegeben wie ein Jahr zuvor.

In den ersten vier Monaten sei die Zahl der Angriffe mit Sprengsätzen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 94 Prozent gestiegen. Der Bericht spricht von einem "alarmierenden Trend". Jede Woche gebe es drei Selbstmordattentate, die Hälfte davon im Süden des Landes.

Die Angriffe würden größer und seien gut geplant – mit mehreren Angreifern und mit vielen Toten und Verletzten. Im vergangenen Jahr gab es im Schnitt nur einen größeren Anschlag pro Monat, heute sind es zwei. "Die Verschiebung zu komplexeren Selbstmordangriffen zeigt die wachsende Fähigkeit der mit al-Qaida verbundenen örtlichen Terrornetzwerke", heißt es in dem Report.

Auch wenn die Islamisten ihre Angriffe zunehmend gegen Beamte und Politiker richten würden, gebe es "einige positive Entwicklungen" im zivilen Bereich. Der UN-Bericht konstatiert "sichtbare Erfolge", seit die afghanische Regierung die Führung beim Aufbau des Landes übernommen habe. Deshalb müsse die "Afghanisierung" in den Bereichen Sicherheit, Verwaltung und Entwicklung das Hauptziel aller bleiben.

Auch in der von der Bundeswehr kontrollierten Provinz Kundus in Nord-Afghanistan hat sich die Sicherheitslage zuletzt drastisch verschlechtert. Dies zeigte sich einmal mehr am Tag nach Veröffentlichung des UN-Berichts: Am Sonntag wurden bei vier Anschlägen fünf deutsche Soldaten verletzt .