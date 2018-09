Wenige Tage vor dem G-20-Gipfel ist im Gastgeberland Kanada ein Mann festgenommen worden, der einen Sprengstoffanschlag auf das Treffen in Toronto geplant haben soll. Der 37-jährige Byron S. sei bei einer Razzia in einem Haus im Zentrum von Toronto festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Dem Verdächtigen werde unter anderem der Besitz von Sprengstoff und gefährlichen Waffen vorgeworfen.

Das Haus des Verdächtigen befand sich laut Polizei nur wenige Kilometer vom Veranstaltungsort des Gipfels am Samstag und Sonntag entfernt. Die mutmaßlichen Anschlagspläne hingen nach Informationen der Ermittler mit den Treffen der G 8 am Freitag und der G 20 am Samstag und Sonntag zusammen, sagte der Sprecher der für die Sicherheit des Gipfels zuständigen Polizeieinheit ISU, Tim Burrows.

Die Vorwürfe gegen den Verdächtigen seien "sehr ernst", sagte der Sprecher. Ihm würden Einschüchterung, Bedrohung des Justizsystems, sowie der Besitz von Sprengstoff und gefährlichen Waffen vorgeworfen. Die Ermittlungen liefen, derzeit bestehe aber keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Der Verdächtige sollte umgehend einem Gericht vorgeführt werden. Nach Angaben von lokalen Medien waren bei der Razzia, die schon am Dienstag stattfand, mehr als 50 Beamte im Einsatz.

Für die Sicherheitsvorkehrungen der beiden Gipfel ist eine Summe von 760 Millionen Euro vorgesehen. Etwa 20.000 Sicherheitskräfte werden zum Schutz der Gipfelgäste im Einsatz sein. Die Einsatzkräfte müssen gleich zwei Tagungsorte schützen. Am Freitag und Samstag treffen sich in einem Hotel nahe der Kleinstadt Huntsville die Chefs der G-8-Länder – also der sieben großen Industrienationen und Russlands. Am Samstag und Sonntag soll der Kreis um die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Schwellenländer zum G-20-Gipfel erweitert werden. Dieses findet in der 200 Kilometer entfernten Millionenstadt Toronto statt.