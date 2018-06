Die islamisch-türkische Hilfsorganisation IHH will auch künftig gegen die israelische Blockade des Gaza-Streifens kämpfen. "Wir machen weiter, bis das Embargo aufgehoben ist", sagte der IHH-Vorsitzende Bülent Yildrim nach seiner Abschiebung aus Israel. Seine Organisation wolle die ganze Welt an noch größeren Hilfskonvois in den Gaza-Streifen beteiligen, die von Land und See aus geplant seien.

Yildirim war an Bord des türkischen Schiffes Mavi Marmara , das Hilfsgüter in den Gaza-Streifen bringen wollte, dann aber von israelischen Soldaten gestürmt worden war. Er sagte, seine Organisation vermisse mehrere der Passagiere, die an Bord gewesen seien.

Nach Angaben des IHH-Vorsitzenden hatten die Aktivisten an Bord sich mit Eisenstangen gegen die israelischen Spezialeinheiten verteidigt und mehrere Soldaten überwältigt. Sie hätten die Waffen der Israelis in ihre Gewalt gebracht und benutzen können, diese aber über Bord geworfen. "Selbst wenn wir sie benutzt hätten, wäre es Selbstverteidigung gewesen", sagte Yildrim.

Den israelischen Soldaten warf er vor, einen Fotografen angeschossen zu haben, der Bilder machte. Ein Aktivist sei erschossen worden, obwohl er sich bereits ergeben habe. Israelische Soldaten hätten Festgenommene später misshandelt.

Wie die IHH weiter mitteilte, stammten alle neun bei dem israelischen Angriff getöteten Männer aus der Türkei. Dies sei das Ergebnis von Untersuchungen in Istanbul.

In Istanbul waren in der Nacht 466 freigelassene Aktivisten eingetroffen, unter ihnen sechs Deutsche. Die Freigelassenen – überwiegend Türken – begrüßte der türkische Vize-Regierungschef Bülent Arinc. An Bord eines Flugzeuges überführt wurden auch die neun Leichen.

Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan kündigte an, dass gegen die Verantwortlichen des israelischen Angriffs Strafanzeige gestellt werde. "Wir werden das nicht auf sich beruhen lassen", sagte er. Er begrüßte, dass mit der starken internationalen Reaktion auf den Angriff auch das Leid der Palästinenser im Gaza-Streifen wieder auf die Tagesordnung komme. Ein erster Erfolg sei, dass Ägypten die Landgrenze zu dem Palästinensergebiet öffne.

Erdoğan kritisierte, dass Israel Kritik immer als Antisemitismus zurückweise. "Niemand glaubt das noch", sagte Erdoğan.

Die im Gaza-Streifen herrschende Hamas verweigert bislang die Einfuhr der von Israel beschlagnahmten Hilfsgüter auf dem Landweg. Der Hamas-Wohlfahrtsminister Ahmed al-Kurd sagte, seine Organisation wolle erst drei Bedingungen erfüllt sehen, bevor die Güter von Israel aus in das Gebiet gebracht werden dürfen.

Etwa acht Lastwagen mit Medikamenten, Nahrungsmitteln, Rollstühlen und Kinderspielzeug warten derweil am Grenzübergang Kerem Schalom zwischen Israel und dem Palästinensergebiet.

Israel müsse zunächst alle Gefangenen von der Gaza-Solidaritätsflotte freilassen, forderte Al-Kurd. Nach israelischen Angaben sind bereits alle Häftlinge frei, bis auf drei Gefangene, die wegen "verfahrenstechnischer Probleme" noch in Israel seien. Auch sie sollten Israel in Kürze verlassen können. Sieben ausländische Verletzte liegen noch in israelischen Krankenhäusern.

Die Mavi Marmara sei unter türkischer Flagge gereist, daher sei es an der Türkei zu entscheiden, ob die Hilfsgüter auch über den Landweg in das Palästinensergebiet gebracht werden können, so der Hamas-Minister. Außerdem habe Israel Güter von dem Schiff konfisziert. "Entweder wird alles ausgeliefert oder nichts", sagte Al-Kurd.

Ein israelischer Militärsprecher sagte, Israel habe bereits etwa 20 Lastwagen beladen, von denen 8 in Kerem Schalom und der Rest im Hafen von Aschdod warteten. Baumaterialien sollten an internationale Hilfsorganisationen weitergeleitet werden, um Missbrauch durch Hamas für militärische Zwecke auszuschließen.